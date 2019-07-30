捷報！國際化學奧林匹亞台生奪2金2銀　國際排名第5

▲第51屆國際化學奧林匹亞競賽，王昱翔、沈智恩丶郭倫昕丶吳宗鴻（由左至右）代表我國參賽。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

2019年第51屆國際化學奧林匹亞競賽昨（29日）晚間從法國巴黎傳回捷報，在80個國家、309名參賽學生中，代表我國參賽的4名學生共獲得2金及2銀佳績，國際排名第5名。其中，以建國中學學生郭倫昕表現最佳，榮獲個人排名第28名。

教育部表示，為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，本項競賽獲得金牌、銀牌與銅牌者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系；獲得榮譽獎者可推薦入大學院校各本學系；競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金，同一年度獲得同一學科或不同學科二種以上獎項者，擇優頒給最高獎額。

請繼續往下閱讀...

教育部說明，本競賽明年主辦國家為土耳其，我國將持續選、培訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流，並為國家爭取榮譽。

▲我國參加今年在法國巴黎舉行的國際化學奧林匹亞競賽，在80個國家、309名學生參賽中，我4位選手獲2金、2銀，國際排名第5名。（圖／教育部提供）

郭倫昕的建中老師劉燕孝提到，在建中看過許多對於競賽相當投入的學生，不一樣的是，郭倫昕就像你在籃球場會看到的一般高中男生一樣，打起球來很拼命，會玩音樂與創作，常拿起手機打電動，但在實驗室裡毫不鬆懈，更身為北區科學數資班聯合迎新的總召。

劉燕孝又說，或許就是這種做起事來拼命但同時也享受努力的過程的態度，他起步雖稍晚，但高一初試啼聲就進入12人選訓營，高二終於入選國手如願以償代表國家出賽。

郭倫昕則說，從國中開始，就發現自己對化學有著濃厚的興趣，於是報名了高中化學的補習班，這成為了他每週六的快樂時光，機緣下認識了建中科學班的學長，從那時知道化學奧林匹亞的殿堂，在小小的心中，種下了比競賽的幼苗。他說到，在競賽生涯中，有痛苦，有歡樂，有收穫，有壓力，但自認為已經很幸運了。

台灣代表隊由台師大化學系主任林文偉任等10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、選拔訓練營及決選4階段，從1,501名學生中選出4位代表參賽。代表團由台師大化學系教授姚清發領隊，並由台師大化學系教授林萬寅、蔡明剛、助理教授杜玲嫻、助教陳美玲、建中老師曹淇峰及北一女中老師江慧玉等人，隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，代表團20日飛往法國參賽，並在當地時間29日下午3時30分舉行閉幕典禮並頒獎，並預定8月3日返抵國門。

台灣從1992年起參加國際化學奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽截至2019年止，總計獲52金、48銀、11銅。近10年參賽我國國際平均排名為前5名，並曾於1993、1997、2009、2013、2015及2017年獲得國際排名第1。

