　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捷報！國際化學奧林匹亞台生奪2金2銀　國際排名第5

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 2019年第51屆國際化學奧林匹亞競賽。（圖／教育部提供）

▲第51屆國際化學奧林匹亞競賽，王昱翔、沈智恩丶郭倫昕丶吳宗鴻（由左至右）代表我國參賽。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

2019年第51屆國際化學奧林匹亞競賽昨（29日）晚間從法國巴黎傳回捷報，在80個國家、309名參賽學生中，代表我國參賽的4名學生共獲得2金及2銀佳績，國際排名第5名。其中，以建國中學學生郭倫昕表現最佳，榮獲個人排名第28名。

教育部表示，為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，本項競賽獲得金牌、銀牌與銅牌者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系；獲得榮譽獎者可推薦入大學院校各本學系；競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金，同一年度獲得同一學科或不同學科二種以上獎項者，擇優頒給最高獎額。

請繼續往下閱讀...

教育部說明，本競賽明年主辦國家為土耳其，我國將持續選、培訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流，並為國家爭取榮譽。

▲▼ 2019年第51屆國際化學奧林匹亞競賽。（圖／教育部提供）

▲我國參加今年在法國巴黎舉行的國際化學奧林匹亞競賽，在80個國家、309名學生參賽中，我4位選手獲2金、2銀，國際排名第5名。（圖／教育部提供）

郭倫昕的建中老師劉燕孝提到，在建中看過許多對於競賽相當投入的學生，不一樣的是，郭倫昕就像你在籃球場會看到的一般高中男生一樣，打起球來很拼命，會玩音樂與創作，常拿起手機打電動，但在實驗室裡毫不鬆懈，更身為北區科學數資班聯合迎新的總召。

劉燕孝又說，或許就是這種做起事來拼命但同時也享受努力的過程的態度，他起步雖稍晚，但高一初試啼聲就進入12人選訓營，高二終於入選國手如願以償代表國家出賽。

郭倫昕則說，從國中開始，就發現自己對化學有著濃厚的興趣，於是報名了高中化學的補習班，這成為了他每週六的快樂時光，機緣下認識了建中科學班的學長，從那時知道化學奧林匹亞的殿堂，在小小的心中，種下了比競賽的幼苗。他說到，在競賽生涯中，有痛苦，有歡樂，有收穫，有壓力，但自認為已經很幸運了。

台灣代表隊由台師大化學系主任林文偉任等10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、選拔訓練營及決選4階段，從1,501名學生中選出4位代表參賽。代表團由台師大化學系教授姚清發領隊，並由台師大化學系教授林萬寅、蔡明剛、助理教授杜玲嫻、助教陳美玲、建中老師曹淇峰及北一女中老師江慧玉等人，隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，代表團20日飛往法國參賽，並在當地時間29日下午3時30分舉行閉幕典禮並頒獎，並預定8月3日返抵國門。

台灣從1992年起參加國際化學奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽截至2019年止，總計獲52金、48銀、11銅。近10年參賽我國國際平均排名為前5名，並曾於1993、1997、2009、2013、2015及2017年獲得國際排名第1。
 

ET快訊
影／台鐵格鬥戰！西裝哥「普悠瑪逃票」拒補　狂毆正義黑衣男
韓粉出庭求饒道歉5次！王瑞德曝下一波提告對象：給你驚喜兼驚嚇
只有蔡英文沒買免稅品？立委氣炸喊告　華航道歉了：聊天節目誤會
「我去運動」夫騙50年糟糠妻！進摩鐵練刺槍術..小三：他不舉
沒工作很丟臉！失業男過年家中輕生　老父蹲門口悔：以前很聽話

關鍵字：化學,奧林匹亞,建中

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓國瑜被打臉！一張圖讓「高雄淹水退很快」神話破滅：至少超過5小時

影／台鐵格鬥戰！西裝小哥「普悠瑪逃票」拒補　亂拳怒毆正義黑衣男

快訊／華航員工稱「只有蔡英文沒買免稅品」惹議　5小時後道歉說口誤

天氣熱爆！　環保署推「減碳五招、降溫5G」讓電費省200元

中午吃鍋！煮雞蛋「蛋白浮人臉」五官飄哀怨味　千人笑瘋：給能齁甲某

小心噴毒液！打死「隱翅蟲」皮膚紅腫癢　專家建議用吹的　

高雄南星計畫填海造陸沒完成　環團轟政府草率開發一變再變

頂新魏家有話想說！壓抑5年公開投書引網友熱議

區間車南下開成北上？台鐵曝「真正原因」：司機員知道南北方向

桃園親子藝文遊必訪！「壢小故事森林」3公尺巨幅和平鴿飛舞、9場活動開跑

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

「三商巧福」員工未按SOP做事 主管大聲斥罵！客人嚇壞投訴

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

韓國瑜被打臉！一張圖讓「高雄淹水退很快」神話破滅：至少超過5小時

影／台鐵格鬥戰！西裝小哥「普悠瑪逃票」拒補　亂拳怒毆正義黑衣男

快訊／華航員工稱「只有蔡英文沒買免稅品」惹議　5小時後道歉說口誤

天氣熱爆！　環保署推「減碳五招、降溫5G」讓電費省200元

中午吃鍋！煮雞蛋「蛋白浮人臉」五官飄哀怨味　千人笑瘋：給能齁甲某

小心噴毒液！打死「隱翅蟲」皮膚紅腫癢　專家建議用吹的　

高雄南星計畫填海造陸沒完成　環團轟政府草率開發一變再變

頂新魏家有話想說！壓抑5年公開投書引網友熱議

區間車南下開成北上？台鐵曝「真正原因」：司機員知道南北方向

桃園親子藝文遊必訪！「壢小故事森林」3公尺巨幅和平鴿飛舞、9場活動開跑

韓國瑜被打臉！一張圖讓「高雄淹水退很快」神話破滅：至少超過5小時

快訊／同意擔任國政顧問總召　張善政：讓韓國瑜自己去找最適合副手

小狐蝠現身！　龜山島珍稀狐蝠家族繁衍多代子孫

被要求「當選總統前不喝酒」　韓國瑜怒：有跟我生活在一起？

黃琪「白布蓋臉」坐輪椅出庭　問答口吃「激動手抖」

桃園哥實測變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐　網看呆...達人揭關鍵

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

強生出任英國首相　蔡英文：希望持續深化各領域夥伴關係

搭公車只投3元「下站補」卻直送警局　少女爆哭控司機酸她：搭霸王車

郭瑤琪有望平反？找不到２萬美金誰說了算 證據法則與自由心證的省｜行動法庭 第2４集

生活熱門新聞

日本妹買水果6樣800元怒嗆：..

蔡英文沒買免稅品　華航人曝專機..

「搭捷運那麼多年第一次看到」乘..

捐卵賺24萬！她腫如懷孕：不敢..

飛機窗口下「神秘半圓按鈕」　曝..

7號颱風「韋帕」不排除生成　周..

他PO文公審外送員　對話曝光風..

林志成「9月破館長神話」吃屎哥..

6樓女童說一句話　OL搭電梯：..

一張圖秒懂2至4歲育兒津貼怎麼..

腳底刺出小洞！尖頭兇手曝光笑噴..

滿手傷！西工師傅「留長指甲」藏..

LINE新功能「隱藏訊息全曝光..

透明藍生物「肚子塞爆10元」　..

更多熱門

相關新聞

物理奧林匹亞競賽　台灣團奪2金3銀

台灣代表團前進以色列參加2019年第50屆國際物理奧林匹亞競賽，傳回捷報，台灣學生在78個國家、360名參賽學生中，我國參賽的5名學生代表一共獲得2金、3銀的好成績，國際排名第5名，成績優異！

建中樂旗聯隊奪世界盃亞軍　

物理重實驗、化學生活題多、生物試題偏難

考生：指考化學有看課本就可以拿好成績

大學指考登場　第一天考物理、化學、生物

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身亡

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

日本妹買水果6樣800元怒嗆：被坑了

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫面曝光

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

即／巴西監獄暴動「16人遭斬首」

私菸案陳菊「毫髮無傷」　黃國昌回應了

女嬰「一串耳垂」全臉畸形　爸嚇傻　

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面