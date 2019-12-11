尾牙加發3億獎金！人人都有份…最高一次拿800萬　員工全激動落淚

▲聖約翰房產公司員工全都超驚訝。（圖／翻攝自推特／ St. John Properties）



記者張方瑀／綜合報導

又到了一年一度的尾牙季，在美國也有不少企業習慣在感恩節後舉辦年度餐會，同時發放年終獎金。美國馬里蘭州一間房地產公司老闆就在餐會上直接宣布，為了感謝每位員工對公司開發的付出，直接發放總額高達1000萬美元（約台幣3億元）的獎金，且人人有份，最高可達到27萬美元（約台幣821萬元），不少員工聽到後，當場感動地相擁而泣。

總部位在馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）的聖約翰房產公司（St. John Properties）旗下擁有198名員工，今年的年終餐會，公司特地將8個分公司的員工全部接到巴爾的摩，不但全額支付員工的機票和飯店錢，更直接在餐會上宣布，由於公司達成了開發目標，因此全體員工可依年資平分1000萬美元的獎金，最高者可獲得27萬美元，就連剛面試完尚未報到的員工，都能分到100美元的獎金。

總裁梅克蘭茲（Lawrence Maykrantz）在餐會上致詞表示，公司在員工的協助下，成功開發了2000萬平方英尺的土地，達到了新的里程碑，「每個人對公司都非常重要、每個人都有所貢獻，所以我必須告訴你們，你們都有資格分得1000萬美元的獎金。」台下員工打開事先發的紅色信封，裡面就寫著分到的獎金數，許多人激動地相擁而泣。

現年37歲的里奇威（Ridgway）已經在該公司服務14年，他說這筆獎金可以用來當作孩子們的大學基金。梅克蘭茲也說，「我替員工感到驕傲，他們是公司成功的基石，我必須做點大事來感謝他們。」梅克蘭茲表示，他很開心看到員工如此興奮，不停地握手相擁，甚至高喊著「我可以還清房屋貸款跟學貸了！」

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