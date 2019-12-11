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國泰世華藝術中心喬遷101旁　董事長力推名家畫作…首檔畫展助偏鄉學童就學

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▲▼國泰世華銀行基金會李明賢董事長專訪，國泰世華藝術中心。（圖／記者湯興漢攝）

▲國泰世華銀行基金會董事長李明賢。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

結合藝術、文化、教育、慈善的國泰世華藝術中心在去年首次舉辦《大樹計畫─慈善畫家》活動，讓喜愛藝術的捐款者能透過公益畫展，援助偏鄉學童，2019年則以全新空間出發，盼各界以行動鼓勵藝術家樂在公益的心，支援孩童就學權益並隨時協助紓困。

為了讓藝術更貼近大眾，國泰世華藝術中心選在成立屆滿20周年時遷入台北信義區，鄰近101大樓、世貿展覽館。《ETtoday新聞雲》實際造訪展場，整個空間明亮、寬大，色調更是柔和舒服。

參展畫家同時也是策展人之一的蘇憲法提到，得知董事長李明賢公益畫展的目的時，立即捐贈4幅畫供展，也號召其他畫家陸續響應，一口氣看到全部畫作展出時，相當驚艷，「畫作加上展場的空間及色調，儼然是台灣版的羅浮宮」。

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▲▼國泰世華銀行基金會李明賢董事長專訪，國泰世華藝術中心。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國泰世華藝術中心選在成立將屆滿20周年之際遷入信義區，鄰近101大樓、世貿展覽館。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國泰世華銀行基金會李明賢董事長專訪，國泰世華藝術中心。（圖／記者湯興漢攝）

李明賢親自為記者說明展場規劃及畫展特色，言談中顯現出對藝文界的長期關注以及對偏鄉學童就學權益的重視。「《大樹計畫》已長達 16 年，捐贈金額超過 1 億 7 千萬元，這個計劃也因此扶助隱身社會角落的弱勢學童勇敢向前。」

李明賢舉例，台東縣關山國小的學童，也是108學年受贈的對象之一，關山國小校長陳文玲向他說到，「關山國小是市區學校，能接受到補助的機會有限，有些孩子沒有原住民身份，也不是低收入戶，遇到家庭重大事件，或是生重病時，很難獲得補助，老師們也無能為力。」

陳文玲提及，有一位學生罹患腦癌，家裡背負龐大的醫藥費壓力，經濟來源卻只有父親一人，對方受限一般生的身份，很難申請補助，還好有《大樹計畫》的幫忙，對該名學生來說，算是最好的幫助。

李明賢說明，《大樹計畫》補助每位國中生2,000元、國小生每位1,000元，每年計劃至少捐贈1,000萬元，受惠人數至少1萬人，「我們和教育局處、學校密切合作，由第一線接觸學生的老師來把關需求，希望以公平、公開、全面的方式協助學童，持續不斷的執行，凝聚社會良善力量守護幼苗成長。」

▲▼國泰世華銀行基金會李明賢董事長專訪，國泰世華藝術中心。（圖／記者湯興漢攝）

▲國泰世華銀行基金會董事長李明賢。（圖／記者湯興漢攝）

《大樹計畫》除了幫助國內偏鄉學生，也幫助海外學子。李明賢提到，在還沒接任國泰世華銀行基金會董事長前，他在越南當地看到了很多家庭跟學童的困境，於是從2008年起，國泰世華銀行茱萊分行和基金會共同策動越南大樹計畫，讓當地學童也能安心求學，期望孩子們努力不懈學習，並翻轉命運。

從去年延續至今年的「大樹計畫─慈善畫家」活動，讓藝術與公益有了連結。「大樹計畫─慈善畫家」活動，是讓業餘畫者的作品也能有機會在「國泰世華藝術中心」這個專業的展場展出。他們邀請各行各業的業餘畫者，將心愛的作品無償提供作為「大樹計畫」善款捐贈人之贈品，其中包括王品集團創辦人戴勝益夫人劉採卿、前台中市長張啟仲愛女張雅美以及許多位國泰世華銀行優質客戶等，去年共有37位畫者參加，一共捐出了141件油畫作品。

▲▼國泰世華銀行基金會李明賢董事長專訪，國泰世華藝術中心。（圖／記者湯興漢攝）

▲畫家蘇憲法（圖左）與國泰世華銀行基金會董事長李明賢（圖右）。（圖／記者湯興漢攝）

李明賢說，活動推出後，許多畫者紛紛響應，為大樹計畫的助學金募得近400萬元善款，很多人因此可以擁有生平第一張油畫真跡畫作，同時也開啟了藝術收藏大門。「我們做了，就會繼續做下去！」李明賢眼神堅定地說，「大樹計畫─慈善畫家」活動明年還是會繼續舉辦，也將邀請更多素人畫者一起加入這活動，預計在明年第三季舉行。
 

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關鍵字：

國泰世華藝術中心偏鄉大樹計畫

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