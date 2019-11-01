可可莢殼廢棄物變文創商品　不再為空氣汙染＋溫室效應頭痛

▲屏東科技大學研發以可可莢殼等廢棄物特性，開發文創商品，未來可望解決擾人廢棄物問題。圖樣（左起）屏科大生資所博士班蔡文田教授、威翰環保張世軒副理、屏科大戴昌賢校長等人。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

可可-巧克力-休閒產業，已成為屏東縣「大勢作物」，屏東科技大學有感於可可產業雖促進產銷發展，卻也製造出大量的可可莢殼等廢棄物，且大多採焚燒、棄置或直接做有機肥料處理，造成臭味空氣污染、溫室效應氣體二氧化碳及甲烷排放等環境問題，利用其特性，開發文創商品，未來可望解決類似問題。

▲▼同學進行可可莢殼粉碎作業、可可莢殼為原料製成活性碳及生物炭可使用於堆肥或淨水濾芯。



因此，蔡文田教授攜手生產活性碳廠商威翰環保工業公司獲得2017年經濟部小型企業創新研發計畫（簡稱SBIR計畫），利用可可莢殼的有機成分特性，以循環經濟及清潔生產程序概念產製高孔洞性活性碳材料；2018年與可可有機農場－趣訪農園也通過SBIR計畫共同開發，農學院生物資源博士班蔡文田特聘教授長期與地方休閒農場業者、化工製造業者合作交流，

屏科大戴昌賢校長表示，經蔡文田教授攜手研發，讓可可莢殼果渣廢料更能充分利用，將價值發揮到最大，創造永續及多贏的局面。

蔡教授係以循環經濟的概念為研發方向，發現乾燥後的可可莢殼帶有特殊的香氣，組成中有機質約占92%，其中一半左右為碳元素，無機質8%，其中一半左右為鉀元素。基於上述組成分特性及高值化創新再利用研究目標，先將其再利用為生物複合材料，製作出具有獨特香氣及造型「文創品餐墊」，並和屏東在地的趣訪農園－可可有機農場業者共同申請通過屏東縣2018年經濟部小型企業創新研發計畫計畫執行成果，為整體屏東地區可可產業的推動，找到更多的可能。

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