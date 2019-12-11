一站式產業成果媒合會　邀請台灣連鎖加盟業者前進台東

▲台東縣一站式產業輔導成果展示媒合會，邀請台灣連鎖加盟業者台東行。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府自2015年3月起成立「一站式產業輔導辦公室」，已邁入第5年，提供不同發展階段的中小企業、微型企業、返鄉及移居青年創業者適性輔導，打造專人服務窗口、政府資源轉介與產業輔導支援，做為台東產業發展的堅強後盾。此次輔導成果展縣長饒慶鈴希望縣府能扮演在地產業與中央資源媒合角色，積極培訓人才及地方創生輔導。

饒慶鈴表示：一站式產業輔導計畫僅以近300萬元（年）的經費，協助業者爭逾千萬元的政府資源，今年成果展以展示暨商業媒合會方式進行，除了呈現108年協助爭取中央資源、深化輔導開發新商品及整體品牌行銷宣傳影片之外，更大力牽線台灣連鎖加盟促進協會特地組團前來台東洽談採購，共同分享產業輔導成果並期待促成更多合作契機。推動跨域及跨產業合作，加強外部資源與台東業者間連結密度，協助台東產業進入全台市場供應通路，擴大產業行銷與經濟效益。

財經處指出，台灣連鎖加盟促進協會由余政隆董事長領軍，聯合15家知名企業前來台東進行採購洽談，包含晨間廚房、東方草本國際產業、舞鼎御火鍋、御品屋精品菓乾、翔美雪花冰、君王薑母鴨、北回木瓜牛奶等大型連鎖企業。台東縣政府協助近20家台東業者與此15家連鎖企業面對面，推動更多台東優質農產與商品，前進全台通路。

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