韓國瑜秀第三張高雄成績單　水渠通了！清淤量大勝去年一倍

民進黨近日在最新的競選廣告中暗諷國民黨總統候選人韓國瑜「對不起高雄」，掀起藍綠支持者正反意見熱議。但對於韓國瑜，前台北市議員楊實秋在政論節目上以「四不一沒有」來形容，分別為不當市長、不跑行程、不談政見、不負責任、沒有未來，「我覺得國民黨很多支持者會感到心酸，就是你們的總統候選人摧毀自己的總統選舉。」