韓國瑜秀第三張高雄成績單　水渠通了！清淤量大勝去年一倍

▲韓國瑜第三張成績單。（圖／翻攝韓國瑜臉書）
記者黃巈禾／台北報導
國民黨總統候選人韓國瑜近日頻頻秀出擔任高雄市長的成績單，他13日一早在臉書秀出第三張成績單「高雄，水渠通了」，前10月清淤量大勝去年一倍。
韓國瑜參選總統以來挨批落跑市長、高雄沒政績，因此，他近來每天早上在臉書秀出成績單。第一張成績單是「高雄，貨出去了」，MOU訂單讓前十月農產品出口額6.3億元，激增191%，出口量翻倍成長。
第二張成績單為「高雄，觀光亮了」，2019年上半年住宿的國內外旅客高達485萬人次，成長21%，六都第一。
第三張成績單是「高雄，水渠通了」，585公里下水道大體檢，對症下藥，修復破損箱涵、改善易淹水區域，打通淤積瓶頸段，前十月清淤量達95.5萬噸，大勝去年一倍。
韓國瑜拿出高雄市水利局、環保局的數據，2015年清淤重量41.1萬噸，2016年40.4萬噸，2017年41.6萬噸，2018年42.9萬噸，2019年1到10月共95.5萬噸。
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