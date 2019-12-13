楊實秋評韓國瑜：四不一沒有的候選人　「自己摧毀總統選舉」

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記者黃翊婷／綜合報導

民進黨近日在最新的競選廣告中暗諷國民黨總統候選人韓國瑜「對不起高雄」，掀起藍綠支持者正反意見熱議。但對於韓國瑜，前台北市議員楊實秋在政論節目上以「四不一沒有」來形容，分別為不當市長、不跑行程、不談政見、不負責任、沒有未來，「我覺得國民黨很多支持者會感到心酸，就是你們的總統候選人摧毀自己的總統選舉。」

楊實秋在11日播出的政論節目《突發琪想》中提到，韓國瑜選上市長不到半年，就說要選總統、要去美國，「結果呢？不跑行程，最重要的還是把過去那一套，『人進來、貨出去、高雄發大財』，在今年變成『國家安全、人民有錢』，這不叫政見，這叫口號、標語。」

▲楊實秋形容韓國瑜是四不一沒有的候選人。圖為2016年總統大選民進黨選前之夜。（圖／ETtoday資料照）

楊實秋認為，韓國瑜不談政見也不負責任，只要有人指責他的錯誤，就會被扣上一頂網軍的帽子，「他從來不檢討自己，沒有未來，你幾乎看不到他對未來有任何的擘劃，他只要接受訪問，你會覺得這個人是總統候選人嗎？但是你可以回頭看他接受同學利菁的綜藝節目，或是小郭的綜藝節目，或是跟沈玉琳在一起，他真的就是揮灑自如，非常有趣的一個人。」

「他就像煙火一樣，轟一下子，聽完他講話很過癮、很舒服，但沒有未來。」楊實秋表示，像韓國瑜這樣四不一沒有的候選人真的是讓大家開了眼界，「我覺得國民黨很多支持者會感到心酸，就是你們的總統候選人摧毀自己的總統選舉，你們的黨主席提了所謂的吳斯懷之後，原本遙遙領先的不分區政黨票，現在也慢慢落後，這是中華民國政治的可悲，也是國民黨最大的一個鬧劇變成慘劇的活生生例子。」

▼韓國瑜加緊腳步前往各縣市拜票，爭取選民支持。（圖／記者唐詠絮攝）