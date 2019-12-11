Apple控告A系列晶片前負責人！利用蘋果技術離職開Nuvia晶片公司...並挖角員工跳槽

▲蘋果於今年8月向聖塔克拉拉地院指控該公司A系列晶片前負責人。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果於今年8月向聖塔克拉拉地院指控該公司A系列晶片前負責人威廉斯（Gerard Williams），稱其違反勞動契約並「利用」蘋果的設計資源來生產自有業務相關的技術。

科技網站《9to5Mac》指出，威廉斯領導了為A系列晶片的開發，其負責從iPhone 5S使用的A7晶片到當前iPad Pro系列中使用的A12X晶片期間內的所有晶片研發。威廉斯在蘋果工作的9年間，一直致力於將更多技術封裝進A系列晶片中，已減少零組件的物理尺寸並延長電池壽命，其被視為至少60項平專利的發明人。

威廉斯於3月份離開蘋果，而上個月，蘋果發現其正與該公司另外兩名前高管古拉蒂（Manu Gulati）及布魯諾（John Bruno）合作創立一間全新的晶片公司「Nuvia」，專門生產資料中心伺服器專用的CPU及單系統晶片（SoC）。而這正是蘋果此次訴訟的關鍵。

據外媒《The Register》報導，蘋果控告威廉斯利用蘋果技術並挖角該公司員工跳槽。蘋果稱威廉斯隱瞞其準備離開蘋果的事實，同時利用其在蘋果所負責的iPhone處理器設計工作來創立自己的新公司，並於蘋果工作期間開始經營和蘋果競爭的業務活動。更重要的是，威廉斯還向蘋果挖角員工來與蘋果競爭。「威廉斯並未利用他正在為蘋果開發的技術，而是秘密地考慮如何利用機會讓蘋果使用該技術。」

蘋果認為，威廉斯創立Nuvia的目的，是迫使蘋果回購他的技術。報導指出，威廉斯曾誇口向蘋果內的同事表示自己要利用其在蘋果工作的技術來成立一家新公司，並稱未來蘋果需要「且別無選擇，只能向他購買。」為此，蘋果現以違反契約及違背忠誠義務向法院要求對Nuiva發出禁制令，並要求賠償。

不過威廉斯認為「違反勞動契約」的主張是站不住腳的，且指控蘋果非法監看了他的簡訊。報導指出，根據加州法律，蘋果勞動契約無法執行，其競業條款在加州是禁止的。因此，威廉斯應被允許在於蘋果任職期間為他的新事業謀劃及招聘員工。且，威廉斯也指控，蘋果在其訴狀中提交的證據，特別是那些他與另一為蘋果工程師的簡訊對話及他與Nuvia聯合創辦人對話，是被蘋果非法收集而得。

威廉斯將於1月21日參與庭審。

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