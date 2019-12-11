謝長廷嗆造謠　張善政籲勿模糊焦點：說清楚楊蕙如與民進黨的關係

▲張善政。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨副總統候選人張善政稱駐日代表謝長廷不願為關西機場事件回台赴立院報告備詢，遭謝長廷駁斥純屬造謠。對此，張善政辦公室發言人黃曼昕呼籲，謝長廷不要再模糊焦點，應向國人說清楚楊蕙如與民進黨、謝長廷、蔡英文之間複雜的關係。

張善政與前外交部長歐鴻鍊日前在記者會上稱，關西機場事件，立法院曾要求謝長廷返國報告備詢，但謝長廷理都不理，不尊重立法院。此番話遭謝長廷反駁純屬造謠，「如提出具體的日期，我可以辭職公開道歉」。謝長廷更引用國民黨立委陳玉珍被門夾傷手的事情比喻，直呼「這種事情比手指有沒有被門夾傷更明顯易查，這都敢造謠，那講什麼事可以相信？」

對此，張善政辦公室發言人黃曼昕11日回應，希望謝長廷不要顧左右而言他，他們強調的是一條人命一個外交官的尊嚴，從去年事情發生到現在，謝長廷一直都沒有回來跟國人做一個明確的交代。

黃曼昕表示，現在爆發楊蕙如事件，到底楊蕙如跟民進黨跟謝長廷跟蔡英文之間複雜的關係，是怎麼在操作網軍，操控網路上的輿論，這些不應該跟國人說清楚嗎？「請謝長廷不要再模糊焦點？網軍在網路世界操弄不公不義，去傷害人，有同理心的每一個人，絕對不會想看到這種事發生，張善政希望大家能聚焦在蔡政府和網軍的關係。」