比照軍公教、勞工！　賴清德：蔡英文規劃「農漁民月領退休金」





▲賴清德與賴品妤抵萬里昭靈宮參拜。（圖／2020蔡英文總統連任辦公室提供，已下皆同）

記者袁茵／新北報導

民進黨副總統候選人賴清德11日抵達故鄉萬里、金山，陪同新北市第十二選區立委候選人賴品妤拜票。賴清德受訪時表示，總統蔡英文規劃，未來農漁民可比照軍公教和勞工，月領退休金，獲得現場人員熱烈掌聲。

賴清德首先向鄉親拜託，明年1月11日大家要一定要出來投票，用三張選票救台灣，「總統副總統選票請大家支持3號蔡英文、賴清德，區域立委投給賴品妤，政黨票投給民主進步黨」，讓國會過半，幫助蔡英文總統和他共同來守護台灣，建設國家，發展經濟，照顧所有國家的主人。

賴清德接著表示，萬里、金山的鄉親多數是較基層的農民、漁民與勞工，更需要爭取預算來建設、照顧，需要看得到人、找得到人的立法委員來服務，而賴品妤當選後，一定會讓大家看得到、找得到，全力為大家服務。

賴清德說，萬里、金山65歲以上民眾的比例較高，因此對長輩的照顧很重要，蔡英文上任後推動長照2.0，而他在行政院長任內負責推動、協助，現在長照2.0在社區內已經是看得到、找得到，包括居家照顧及機構式照顧，預算從蔡總統上任後增加到四百億，未來將增加為六百億。

賴清德也提到少子化問題，「孩子生得少，國家就會弱」，因此蔡英文已承諾政府幫父母一起養小孩，而他在行政院長任內先填補漏洞，讓出生兒到6歲都能領到2千5百元育兒津貼，蔡總統也承諾連任後將會提高到5千元。此外，若交由參與準公共化保姆最高補助6千元，就讀私立幼兒園家長最高負擔只要4千5百元。

賴清德表示，他的父親是工人，母親則是務農，農民和工人退休需求他感同身受，陳水扁總統時代他擔任黨團幹事長及立法院委員會召集委員，協助推動勞工退休月退新制及老人年金，行政院長任內則推動農民職業災害保險、殘障補助，讓農漁民意外失能時生活有保障。蔡英文也進一步承諾，連任後將推動農民退休金制度，讓農民能像軍公教勞一樣領取月退。這些政策未來都需要賴品妤在立法院來協助，讓國會過半來順利推動。

賴清德11日回到故鄉萬里、金山，陪同民進黨新北市第十二選區立法委員參選人賴品妤參拜，也將在金山老街和民眾推薦拜託總統副總統支持英德配、立委支持賴品妤、政黨票要支持民進黨。根據賴清德行程，他先在上午9點抵達萬里昭靈宮，接著赴金包里慈護宮參拜、步行金山老街，緊接著到金山廣安宮參拜，最後於金包里鴨肉用餐。

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