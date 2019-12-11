106位教師參與反修例！港教育局：30個案「初步成立」將面臨懲處

▲香港國際人權日遊行。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港行政長官林鄭月娥10日出席行政會議前表示，反修例運動中被捕者有四成是學生，也有教師參與其中，已要求教育局對違規或被捕的教師「嚴肅跟進」。教育局回覆，由6月中至11月初，已就106宗與近期社會事件有關的教師專業操守個案展開調查，初步完成60宗個案，約30宗「初步成立」，正考慮應作出懲處。

據《香港01》報導，警方9日凌晨在上水天平邨商場平台，截查及拘捕12人，其中一名是老師，涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器。教育局回覆查詢指，就這一宗老師被捕個案，已要求學校應履行其作為僱主，以及確保學生安全的責任，考慮暫停該教師的職務。

▲106位教師參與示威活動。（圖／路透社）

至於被捕教師的數目，由於涉及法律程序，教育局表示，現階段不便置評，如確立教師有違法行為，他們除了要承擔法律責任外，局方會根據《教育條例》嚴肅跟進，若情況嚴重，可以取消其教師註冊。

教育局指，十分重視教師的專業操守及學生的行為，教師是學生的重要楷模，他們的言行須符合社會對教師的道德及專業期望；局方會嚴肅跟進每個被判罪、被捕及被投訴的老師個案。

教育局表示，由6月中至11月初，已就106宗與近期社會事件有關的教師專業操守個案展開調查，連同早前就中學教師戴健暉及賴得鐘發出譴責信的兩宗個案，初步已完成60宗個案調查，當中約30宗初步成立，「正考慮應作出的懲處。」

我該答應女友嗎？