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學校吸菸被老師罰寫檢討！高一女寫完冷靜走出辦公室…下秒爬護欄5F跳下

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▲▼高一女廁所吸菸被老師罰寫檢討，下秒5樓跳下。（圖／翻攝自網路）

▲高一女廁所吸菸被老師罰寫檢討，下秒5樓跳下。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省許昌市日前發生一起引發眾網友熱議的案件，當地一所中學一位高一女生在廁所吸菸，被老師發現，隨後被要求在教學樓一樓教師辦公室寫檢討。她寫完檢討後，以上廁所為由離開辦公室，下秒爬上護欄，從5樓跳下，當場重傷送醫。目前，當地警方正對事件原因進一步調查。

據河南許昌市政府新聞辦通報，「建安區三高12月6日上午發生一名學生跳樓事件。」據警方初步調查，高一年級（15）班趙姓女生6日上午8時許在廁所吸菸，被老師發現後寫檢討；她寫完檢討後，以上廁所為由離開辦公室。通報顯示，老師發現時女孩已躺在教學樓下，隨後立即撥打急救電話送到許昌市中醫院救治。

經警方確認，趙女是從從教學樓5樓自行跳下。事發地監視器畫面，身穿鮮黃色羽絨服、黑色運動褲的她疑似在護欄前張望了一會兒後，突然爬上護欄，隨後慢慢站起來，往下看了一下後跳下。目前，通報沒有提及女孩的傷勢，只說「全力搶救傷者」。

▲▼高一女廁所吸菸被老師罰寫檢討，下秒5樓跳下。（圖／翻攝自網路）

▲女孩的傷勢目前還沒有報導披露。（圖／翻攝自網路）

網友看後驚呼同情老師，「跳樓遭罪的是她自己，痛苦的是她家人，老師只要問心無愧就好」、「女生吸菸？寫檢討？跳樓？現在的學生太脆弱」、「情況屬實的話，不值得同情」。

也有網友認為，事情沒那麼簡單，希望能曝光細節，「未成年人在校園吸菸就是不對，老師叫你寫檢討，也不至於跳樓啊」、「寫個檢討就要跳樓，玻璃心不會那麼嚴重吧，是老師說了什麼還是有其他原因」、「哎，這多半是長期情緒積累的結果，寫檢討只是最後一根稻草罷了」、「每個年齡段都有過不去的坎」。

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