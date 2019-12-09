灌醉熱褲學妹輪姦　還用「牙刷」插入刷下體滅證…2渣男下場曝光

記者陳豐德／新北報導

新北市一名現役軍人彭姓男子今年6月與王姓友人相約學妹小拉（化名）唱歌，眼見穿著熱褲的小拉醉到不省人事，2男起了色心，攙扶她到摩鐵開房間輪姦，事後還拿起牙刷刷柄沾水插入小拉下體內刷洗，試圖湮滅證據，事後小拉驚覺有異報警，新北地院依照乘機性交罪判王男3年2個月，現役軍人彭男則被判3年徒刑。

20歲的彭男與王男在今年6月邀約學妹小拉前往新北市中和區KTV唱歌，一開始學妹有找朋友陪伴，但朋友只待一小時就離開，學妹就留下跟2名男子歡唱，繼續拚酒1個多小時，最後小拉不勝酒力倒下。2男決定撿屍，攙扶小拉過馬路、上計程車的過程全被監視器錄下。

3人進到汽車旅館內後，彭、王2男輪番上陣性侵小拉逞慾，事後還拿牙刷柄沾水插入學妹下體刷洗，企圖湮滅證據，隨後就直接丟包離開，學妹醒來發現自己下體疼痛，發覺自己遭到性侵才前往醫院驗傷後並報案。

偵訊時2名男子皆坦承犯行，且經過鑑定，摩鐵內的衛生紙團留有2男的精液DNA，牙刷上也有王姓男子的DNA，小拉事發後身心嚴重受創，無意與學長和解，新北地院依照乘機性交罪分別判王男與彭男3年2個月、3年徒刑。

▼ 渣男撿屍熱褲學妹過程被監視器拍下 。（圖／記者陳雕文翻攝）



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