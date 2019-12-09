認識才3天...他U2包廂內「強行交疊」！嫩妹身體狂搖雙腿夾緊　驚恐喊：不要

▲阿宏與才認識3天的14歲嫩妹出門，竟在U2包廂內侵犯對方。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名男子阿宏（化名）2018年透過交友軟體認識年僅14歲的嫩妹小君（化名），2人相約到U2電影院看電影，沒想到阿宏竟趁2人獨處包廂時，不顧小君的反對性侵得逞。台北地方法院審理後，判阿宏有期徒刑3年10月。可上訴。

判決指出，阿宏2018年8月23日透過交友軟體認識年僅14歲的小君，2人進而相約3天後到U2電影院看電影，孰料，到了當天，阿宏竟趁著2人獨處之際，不顧小君多次搖動身體、夾緊雙腿，又喊著「不要」推拒，仍強行用身體壓制、扒光對方，性侵得逞。

小君不甘受辱，決定驗傷並報警處理。阿宏的辯護人稱，阿宏是因為太過喜歡小君，一時無法克制生理衝動，才會鑄下大錯，希望法官能輕判。

但法院認為，事發時阿宏已經是成年人了，具有相當的判斷能力，卻仍不顧他人想法，強行侵犯女性，造成小君心理上難以抹滅的陰影，影響身心健全發展，考量雙方尚未達成和解，最後依成年人故意對少年犯強制性交罪，判阿宏有期徒刑3年10月。全案仍可上訴。

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