香港遊行日「賽馬投注破紀錄」　一天衝66億元「比去年多30％」

▲香港賽馬盛事「香港國際賽事」8日舉行。（圖／香港賽馬會，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港「反修例」動盪半年來對香港各業都造成衝擊，但令人意外的是，8日舉行的香港賽馬盛事「香港國際賽事」，投注金額竟達到17.1億港元（約66.5億元新台幣），打破歷年紀錄。不過，人潮方面還是明顯受到影響，兩個馬場的出場人數不到2.8萬人，較去年大跌70%。

香港國際賽事被譽為「世界草地錦標大賽」，今年吸引了19匹來自日本、英國、法國、愛爾蘭的賽馬，香港本地也有25匹菁英賽馬參賽。賽事分為4項途程，1200公尺的「香港短途錦標」由香港本地賽馬衛冕，其他3項則都是由日本賽馬勝出。

▼賽事入場人數不多，但投注額卻大幅成長。



根據統計，今年國際賽8日一天的投注額達17.1億港元，創下歷年國際賽事的日新高，較去年成長30%。但入場人數就明顯受到衝擊，沙田、跑馬地兩處馬場加起來的人數不到2.8萬人，比去年的9.6萬人下跌70%。

馬會行政總裁應家柏表示，今年賽事的投注額有很大的成長，但入場人數比以往少很多，馬會因應情勢也刻意減少場內的活動，主要是為確保入場人士都能順利離場，「今年雖然入場人數比以往少，但在目前環境下，是可以理解的。」

不過，應家柏也提到，入場人數少，但投注額高，顯示馬迷對國際賽興致很濃，只是情勢之下不便入場觀賽而已，「香港正處於具挑戰性的時刻，多項大型體育活動先後取消，國際賽能順利舉行更為可貴。」

▼日本騎師松岡正海與賽馬「勝出光采」。

