200港人偷渡來台！紐時爆台北牧師居中協調　本人澄清：我無法協助逃亡

▲黃春生澄清，自己無法協助香港示威者的逃亡計畫。（圖／記者馬叔安攝）



記者柯振中／綜合報導

《紐約時報》8日報導，目前已有200多名香港示威者偷渡來台，台北濟南基督長老教會牧師黃春生在中間擔任聯絡人，與相關人士協調來台計畫。不過，黃春生9日在臉書上澄清，自己不曉得港人「坐桶子」來台的說法，也無法協助香港示威者的逃亡計畫，「大多內容及人數，並不是我所知道的，我無法評論。」

香港社會近幾個月來持續發生動亂，不少港民走上街頭，向港府表達不滿，與港警發生激烈衝突。《紐約時報》指出，截至目前為止，已有200多名示威者逃到台灣，躲避香港的司法審判，協助這些示威者的人包括牧師、律師等支持者。

報導提到，這些支持者、團體會幫忙出資，讓示威者能夠搭機來台，還會有志工協助來台後的交通問題，提供安全的住處，甚至有漁船船東以每人1萬美元（約新台幣30萬元）的價格，接送示威者來台。

▼香港社會近幾個月來持續發生動亂，許多港民上街表達訴求。（圖／路透）



報導內容說到，近幾個月以來，催淚彈、強力水柱天天在香港社會出現，讓示威者感到相當擔憂，這些逃到台灣的示威者相當擔心，若在香港接受司法審判，會受到不公平的對待，也害怕被拘捕時會遭到性侵、虐待。

報導內容提及，黃春生開玩笑地說，目前相當習慣有意料之外的信徒出現，自己居中擔任聯絡人，協助示威者逃到台灣的計畫，安排這些人在教會的住宿，且協助這些人與台灣的律師、醫師進行聯繫。黃春生指出，根據他得到的最新消息，最近有名女性示威者自稱遭港警性侵，需要來台接受流產手術。

不過，黃春生9日晚間在臉書上澄清，《紐約時報》2個月前曾採訪多位長老會牧師、義務律師與非政府組織的夥伴，記者隨後也去香港實地採訪一個多月，與許多當地人進行談話，「但報導中僅提到我本人黃春生及香港律師Chirs Ng。大多內容及人數，並不是我所知道的，我無法評論。」

▼黃春生在臉書上發表澄清。（圖／翻攝黃春生臉書粉專）



黃春生說明，自己無法協助香港示威者的逃亡計畫，「若港人需要尋求協助時，我們都會轉介到台灣義務律師團，並請他們本人直接TG律師團的帳號@TWHK_Legal。」

對於港人「坐桶子」（偷渡）來台的說法，黃春生也解釋，自己並不了解，也無法對作業進行安排，「但人道援助是我們最高的原則。」

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