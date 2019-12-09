　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

200港人偷渡來台！紐時爆台北牧師居中協調　本人澄清：我無法協助逃亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台北市濟南教會主任牧師黃春生。（圖／記者馬叔安攝）

▲黃春生澄清，自己無法協助香港示威者的逃亡計畫。（圖／記者馬叔安攝）

記者柯振中／綜合報導

《紐約時報》8日報導，目前已有200多名香港示威者偷渡來台，台北濟南基督長老教會牧師黃春生在中間擔任聯絡人，與相關人士協調來台計畫。不過，黃春生9日在臉書上澄清，自己不曉得港人「坐桶子」來台的說法，也無法協助香港示威者的逃亡計畫，「大多內容及人數，並不是我所知道的，我無法評論。」

香港社會近幾個月來持續發生動亂，不少港民走上街頭，向港府表達不滿，與港警發生激烈衝突。《紐約時報》指出，截至目前為止，已有200多名示威者逃到台灣，躲避香港的司法審判，協助這些示威者的人包括牧師、律師等支持者。

報導提到，這些支持者、團體會幫忙出資，讓示威者能夠搭機來台，還會有志工協助來台後的交通問題，提供安全的住處，甚至有漁船船東以每人1萬美元（約新台幣30萬元）的價格，接送示威者來台。

▼香港社會近幾個月來持續發生動亂，許多港民上街表達訴求。（圖／路透）

▲▼香港「國際人權日遊行」。（圖／路透）

報導內容說到，近幾個月以來，催淚彈、強力水柱天天在香港社會出現，讓示威者感到相當擔憂，這些逃到台灣的示威者相當擔心，若在香港接受司法審判，會受到不公平的對待，也害怕被拘捕時會遭到性侵、虐待。

報導內容提及，黃春生開玩笑地說，目前相當習慣有意料之外的信徒出現，自己居中擔任聯絡人，協助示威者逃到台灣的計畫，安排這些人在教會的住宿，且協助這些人與台灣的律師、醫師進行聯繫。黃春生指出，根據他得到的最新消息，最近有名女性示威者自稱遭港警性侵，需要來台接受流產手術。

不過，黃春生9日晚間在臉書上澄清，《紐約時報》2個月前曾採訪多位長老會牧師、義務律師與非政府組織的夥伴，記者隨後也去香港實地採訪一個多月，與許多當地人進行談話，「但報導中僅提到我本人黃春生及香港律師Chirs Ng。大多內容及人數，並不是我所知道的，我無法評論。」

▼黃春生在臉書上發表澄清。（圖／翻攝黃春生臉書粉專）

▲▼黃春生澄清，自己無法協助港人的逃亡計畫。（圖／翻攝黃春生臉書粉專）

黃春生說明，自己無法協助香港示威者的逃亡計畫，「若港人需要尋求協助時，我們都會轉介到台灣義務律師團，並請他們本人直接TG律師團的帳號@TWHK_Legal。」

對於港人「坐桶子」（偷渡）來台的說法，黃春生也解釋，自己並不了解，也無法對作業進行安排，「但人道援助是我們最高的原則。」

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

ET快訊
韓媒爆：BTS準備起訴BigHit！　成員控利潤不均
夜夜求歡失敗！幼稚男「做表格+記原因」統整　嫩妻出差接文件傻
「恨不得把胸部切掉」！　狼父瘋狂侵犯少女696次…亂倫獸行曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

時常插口袋！他雙手突發黑...爬文驚見得了「血栓」　醫一看傻了

200港人偷渡來台！紐時爆台北牧師居中協調　本人澄清：我無法協助逃亡

誆稱懂九陽真經可治「子宮寒」　六旬淫醫涉猥褻女網友

昆明學餐推極佛心小火鍋　花43元「18配料+白飯」吃到爽

美籍高層銀行主管拖、踹、打港警　保釋金加重十倍

狂玩手機！她眼睛乾到「視線模糊」...就醫後嚇歪：睫毛長蟎蟲

影／外媒不報新疆反恐紀錄片　華春瑩直接點名：你們為什麼沒報？

學校吸菸被老師罰寫檢討！高一女寫完冷靜走出辦公室…下秒爬護欄5F跳下

遊行拿「珍珠奶茶」丟港警　女清潔工「襲警」被罰1.1萬元

選紳士男交往！20歲女揭發「曖昧秘密」...下秒遭死命毆打　慘變熊貓眼

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

時常插口袋！他雙手突發黑...爬文驚見得了「血栓」　醫一看傻了

200港人偷渡來台！紐時爆台北牧師居中協調　本人澄清：我無法協助逃亡

誆稱懂九陽真經可治「子宮寒」　六旬淫醫涉猥褻女網友

昆明學餐推極佛心小火鍋　花43元「18配料+白飯」吃到爽

美籍高層銀行主管拖、踹、打港警　保釋金加重十倍

狂玩手機！她眼睛乾到「視線模糊」...就醫後嚇歪：睫毛長蟎蟲

影／外媒不報新疆反恐紀錄片　華春瑩直接點名：你們為什麼沒報？

學校吸菸被老師罰寫檢討！高一女寫完冷靜走出辦公室…下秒爬護欄5F跳下

遊行拿「珍珠奶茶」丟港警　女清潔工「襲警」被罰1.1萬元

選紳士男交往！20歲女揭發「曖昧秘密」...下秒遭死命毆打　慘變熊貓眼

時常插口袋！他雙手突發黑...爬文驚見得了「血栓」　醫一看傻了

童話中的糖果屋實體化！房內甜點真的能吃，限量開放入住一晚台幣4千有找

羽球年終賽／戴資穎11日首戰奧原希望　周天成先碰金廷拼開胡

大專棒聯／1年前就展開情蒐！　美和科大睽違3年重返8強

影／台股萬點還適合存股嗎？　分析師：觀察個股股價是高或低

白安大陸巡演「羽絨外套不離身」...下秒竟熱到險中暑！

懷孕4個月失去寶寶！　Kim曝光Nico休養現況…暖心打氣：我們一起迎接下個美好

冬盟／味全龍現在是「創業」　張泰山期待後年「賺錢」

中職／富邦續留現有教練　投手教練群分工更細

喝錯胖死！減肥「天使、惡魔飲料Top3」曝　醫揭網友最愛：小心罹癌　

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

大陸熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

23歲男腳踏5船！狂騙350萬…2女懷孕崩潰了

打工仔斗內直播主見面遭冷落　鐵鎚砸暈她

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

港學生會長：民進黨只想用港人鮮血換選票

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

「我喝奶茶誤吞吸管」！22歲女忍痛求醫…

OL短時間視力驟降！一查眼球「爆漿」漏水…

棒球聯賽　中原大學險1分勝大連

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

與天菜男交往！閨蜜一句話　自卑女崩潰了

孕妻醫院候診沒位子　丈夫蹲下當靠椅

大陸培育全球首隻「猴豬混種生物」

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

更多熱門

相關新聞

美籍高層銀行主管襲港警　保釋金加重十倍

美籍高層銀行主管襲港警　保釋金加重十倍

現居香港的美籍投資銀行高層主管Bickett Samuel Phillip，7日涉嫌在港鐵銅鑼灣站先後襲擊一名男子及一名執行職務的警員，9日依普通襲擊罪被押應訊，此案將於明（2020）年2月4日再訊，被告以1萬港元（約新台幣3萬9000元）獲得交保。

香港遊行日　賽馬投注破紀錄成長30%

香港遊行日　賽馬投注破紀錄成長30%

浸大學生會長批民進黨不幫香港　網氣炸了！

浸大學生會長批民進黨不幫香港　網氣炸了！

港學生會長：民進黨只想用港人鮮血換選票

港學生會長：民進黨只想用港人鮮血換選票

棒球聯賽　中原大學險1分勝大連

棒球聯賽　中原大學險1分勝大連

關鍵字：

偷渡香港示威者偷渡來台黃春生紐約時報粵港澳要聞坐桶子

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面