被女友嬉鬧打一掌！27歲男腹部突劇痛...X光一照「腹腔臟器歪了」

▲麥男被女友打了一下，肚子突然疼痛。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省廣州市一名27歲的麥姓男子日前與女友相聚，兩人在嬉鬧的過程中，他被女友輕輕打了一下肚子，沒想到下秒竟開始感到腹部劇痛，甚至出現胸悶的現象，彷彿快要窒息。事後，他到醫院檢查才發現，原來自己患有「先天性橫膈膜疝氣（Congenital diaphragmatic hernia）」，只不過被輕拍了一下，腹腔臟器就歪了。

綜合陸媒報導，麥男是一名客運司機，來廣州工作已5年多，他近日與交往2年多的女友約會，兩人一路上打打鬧鬧，相談甚歡。過程中，麥男的女友突然輕輕地打了一掌在他的腹部，隨後，麥男的肚子竟開始疼痛，甚至出現呼吸不暢、胸悶、胸痛等症狀，被緊急送到白雲區的中醫醫院治療。

經檢查，醫生最後確診麥男患有「先天性橫膈膜疝氣」，並對他進行腹腔鏡下膈疝修補術。據悉，手術過程相當順利，麥男的移位腹腔臟器也已經回到原位，並縫合了膈肌，且術後恢復良好。

事後，麥男向醫生坦承，「當時以為只是胸悶胸痛，休息一下就好，誰知道活動後更痛了。」醫生回應，先天性膈疝臨床少見，因膈肌缺損，胃、小腸等臟器進入胸腔，患者就會出現腹脹、腹痛、胸悶、呼吸困難等症狀，若治療不及時，就會出現胃腸壞死、穿孔，甚至導致嚴重胸腔感染，危及生命。

此外，醫生提到，「這種病診斷較為困難，如過確診了就必須立即動手術，所以，在這之前，患者一旦出現突發胸腹部疼痛、呼吸困難等症狀時，就要趕快到正規醫院及時檢查就診，千位別拖。」

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