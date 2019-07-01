夏天睡竹蓆！6cm竹條戳進女童肚子消失　醫生「剖肚翻1hr」找到

▲蘇州5歲女童睡竹蓆，遭6厘米竹條戳入肚子。（圖／翻攝自《現代快報》）

大陸中心／綜合報導

盛夏來臨，為了涼快，很多人會在床上舖竹蓆睡覺，但沒想到竹蓆也暗藏「危機」。一名5歲女童近日在竹蓆上睡覺時，被上面的一根6公分長的竹條刺中腹部。細細長長的竹條更是戳穿女童腹壁，完全紮進肚子裡消失不見。醫生診斷後進行手術，剖肚翻了一個多小時才找到這根「害人」竹條。

據《現代快報》報導，江蘇省蘇州市一名女童23日晚睡覺時突然被竹蓆上的竹條刺中，向爸媽哭訴「肚子很痛」。女童父母急忙查看她肚子，竟在肚子摸到一根異物，但在外面卻只能看到一個紅色的血點。嚇壞的兩人立即把女兒送醫就診。

醫生摸女童肚子想確認受傷位置，發現竹條已插入太深，根本沒辦法摸到。原來，女童和家人在前往醫院途中，不斷跑動和按壓觸碰。這根竹條已經深鑽進腹腔，「躲」了起來。醫生診斷認為，「由於孩童的內臟十分稚嫩，竹條很有可能造成損傷，竹條本身可能還帶有細菌，會造成異物感染」。

醫生立即對女童進行手術，但因無法確認竹條位置，在肚子中足足搜尋1個多小時，最終在腹腔鏡的協助下，翻開腸子，在腸道的間隙中找到這根細細且充滿韌性的竹條，並成功取出。目前，女童經過手術治療基本康復已出院。