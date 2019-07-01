　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

夏天睡竹蓆！6cm竹條戳進女童肚子消失　醫生「剖肚翻1hr」找到

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼蘇州5歲女童睡竹蓆，遭6厘米竹條戳入肚子。（圖／翻攝自《現代快報》）

▲蘇州5歲女童睡竹蓆，遭6厘米竹條戳入肚子。（圖／翻攝自《現代快報》）

大陸中心／綜合報導

盛夏來臨，為了涼快，很多人會在床上舖竹蓆睡覺，但沒想到竹蓆也暗藏「危機」。一名5歲女童近日在竹蓆上睡覺時，被上面的一根6公分長的竹條刺中腹部。細細長長的竹條更是戳穿女童腹壁，完全紮進肚子裡消失不見。醫生診斷後進行手術，剖肚翻了一個多小時才找到這根「害人」竹條。

據《現代快報》報導，江蘇省蘇州市一名女童23日晚睡覺時突然被竹蓆上的竹條刺中，向爸媽哭訴「肚子很痛」。女童父母急忙查看她肚子，竟在肚子摸到一根異物，但在外面卻只能看到一個紅色的血點。嚇壞的兩人立即把女兒送醫就診。

醫生摸女童肚子想確認受傷位置，發現竹條已插入太深，根本沒辦法摸到。原來，女童和家人在前往醫院途中，不斷跑動和按壓觸碰。這根竹條已經深鑽進腹腔，「躲」了起來。醫生診斷認為，「由於孩童的內臟十分稚嫩，竹條很有可能造成損傷，竹條本身可能還帶有細菌，會造成異物感染」。

醫生立即對女童進行手術，但因無法確認竹條位置，在肚子中足足搜尋1個多小時，最終在腹腔鏡的協助下，翻開腸子，在腸道的間隙中找到這根細細且充滿韌性的竹條，並成功取出。目前，女童經過手術治療基本康復已出院。

ET快訊
《薰衣草》許紹洋近照曝光…完全變了！網看傻：下巴好尖
影／騎到一半竄出猛虎！騎士狂催油門「25秒崩潰逃」　網：摩托

關鍵字：竹蓆,江蘇,腹腔,竹條

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

夏天睡竹蓆！6cm竹條戳進女童肚子消失　醫生「剖肚翻1hr」找到

「深圳→香港」直升機15分鐘抵達　3萬人民幣起單程包機

中國外交部談蔡英文出訪「過境」美國：敦促美方恪守「一中原則」

香港首次發紅色警示！七一遊行立法會閃現火光！「所有人員立即撤離」

經期前跑步…她小腹突劇痛送醫！「全身一半血流掉」險死

華聞快遞／上海提前謀劃第二屆進博會垃圾分類工作

「梅州→廣州」縮短3.5小時！　梅汕鐵路全線鋪軌完成

快訊／港立法會再爆衝擊！示威者投擲「冒白煙燃燒物」...警布袋彈戒備

香港回歸22週年！《環時》總編認為港維持資本主義制度「挺好的」

傳蘋果會推出「中國特色版iPhone」：螢幕下指紋辨識取代Face ID

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

【這就是街舞2】EP7 Battle燃炸開打! 吳建豪打石膏上陣 千璽MJ上身全場嗨 四隊長揪心淘汰愛將｜羅志祥 易烊千璽 韓庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

Lulu QR Code直接印身上　艾怡良一掃就get「不會失真」

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

吳建豪負傷上場「飛起來了」　羅志祥battle到一半..二度分心XDD

夏天睡竹蓆！6cm竹條戳進女童肚子消失　醫生「剖肚翻1hr」找到

「深圳→香港」直升機15分鐘抵達　3萬人民幣起單程包機

中國外交部談蔡英文出訪「過境」美國：敦促美方恪守「一中原則」

香港首次發紅色警示！七一遊行立法會閃現火光！「所有人員立即撤離」

經期前跑步…她小腹突劇痛送醫！「全身一半血流掉」險死

華聞快遞／上海提前謀劃第二屆進博會垃圾分類工作

「梅州→廣州」縮短3.5小時！　梅汕鐵路全線鋪軌完成

快訊／港立法會再爆衝擊！示威者投擲「冒白煙燃燒物」...警布袋彈戒備

香港回歸22週年！《環時》總編認為港維持資本主義制度「挺好的」

傳蘋果會推出「中國特色版iPhone」：螢幕下指紋辨識取代Face ID

中職／味全龍選秀挑中32人破新高　最後選進魏全收尾

壓力大情緒化！「腸胃爛到炸」星座Top3　專家：這3類食物要少吃

綠能因存款不足跳票　107年財報申報再度展延

2018年EV唯一逆勢成長！　中壽每股隱含價值67.92元

賽車機台初體驗！小一車神妹「方向盤切外內外」完美甩尾　萬人朝聖全驚呆

以色列戰機夜襲敘利亞…兒童在內16死！　鄰居「北賽普勒斯」衰被炸

中職／味全龍狀元挑中「小張泰山」　劉基鴻想做自己

胡宇威《寒單》轟動紐約亞洲電影節　小松菜奈主動搭訕：加油

林若亞條款三讀過關　財部：可增加支配所得達42億元

威廉妹妹懷孕了！　一聽到「二寶性別」她當場哭出來

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

大陸熱門新聞

抓破蚊子包！4歲女童「下肢全壞..

即／港警出動「胡椒噴霧、警棍」..

老了也要做閨蜜！7女砸1800..

港女天橋墜下慘死　230字遺言..

黃智賢轉戰大陸　新節目已錄一期..

衝擊立法會大樓　示威者撞破玻璃..

男警「鷹眼」救出落水女童

快訊／反送中民眾衝破立法會玻璃..

逆向騎車被攔！　哈登道歉：下次..

正妹街頭被3男暴打　慘患抑鬱症

他討薪被抓走　當天離奇命喪警局

700隻貓被運往外地「當食材」

愛犬被咬死！男子「千斤頂打死金..

男童捷運上尿尿　爺爺還懟乘客

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／上海謀劃「進博會」垃圾分類工作

《上海市生活垃圾管理條例》1日正式施行。此前，中國國際進口博覽會的舉辦地——國家會展中心（上海）已經啟動生活垃圾分類工作，為今年11月的第二屆進口博覽會實現生活垃圾分類做好準備。

10歲女被父親綁5樓窗外曬衣架上　

江蘇「老司機」車禍物理推算證清白

懷疑小孩非親生　他為200元和妻互毆

華聞快遞／復旦大學新增工科試驗班招生大類

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

25歲妹子染菜花…「3人激鬥」全中鏢！

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

日圓賣出價跌破0.29字頭　換新台幣10萬...多賺一張環球影城門票

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

Albee范乙霏隔1年回《玩很大》！

醫院電梯開關10次　大夜護理師默唸一句…安靜了

全美善、金柱赫身亡2點巧合！韓網嚇壞：跟宋宋有關

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

孫安佐爆監獄潛規則！床上放這東西別吃：會被肛

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

寬褲褲管超怪！她試穿秒驚豔：回不去了

即／屏東驚見龍捲風！廟宇棚頂遭捲飛

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

《不能是朋友》雙劈毀三觀！真實到看上癮

更多

最夯影音

更多

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面