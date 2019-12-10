日系快時尚斷捨離TOP1　Uniqlo高居二手拍賣熱門上架衣物

▲Rakuten樂趣買統計2019年女性衣物出清第1大品牌的是Uniqlo。（圖／Rakuten樂趣買提供）

記者洪菱鞠／台北報導

周年慶、雙11、雙12以及黑色星期五，各種購物節陸續接連而來，讓不少剁手族買不停，但在衝動購物過後，有的人突然驚覺許多東西實際上用不到或不需要，因此又轉手拿去拍賣掉，而正值年末是二手市場活絡旺季，行動拍賣業者觀察，賣最多的是以衣服為主的女性物品，其中更有高達7成5的商品為全新或9成新品，而上架衣服品牌最大宗是Uniqlo。

年末大掃除，為了清出更多空間，民眾整理手邊雜物斷捨離，留下真正需要的物品，對於用不到的，有的會聰明轉賣，順便賺點二手金。Rakuten樂趣買發現，年末期間，月平均上架數較平時成長超過6成，另根據平台數據顯示，女性商品高居上架總數之冠，其次為嬰幼兒物品及3C產品，進一步來看，女性物品二手拍賣需求可觀，商品類別占總數近5成，是嬰幼兒物品的2.4倍，3C產品的7倍。

Rakuten樂趣買指出，2019年女性商品前三大熱門品類分別為女性衣物、彩妝品及配件，在女性衣物中又以上衣類為大宗，上架品牌前3名為Uniqlo、adidas與H&M；彩妝用品則以唇部彩妝居多，以shu uemura、Lancôme、SKINFOOD等3大品牌最受歡迎，配件則是耳環最多。

Rakuten樂趣買台灣區經理石橋雅人表示，快時尚與行動電商的確帶來過度購買的問題，女性時裝在二手市場顯著的銷售成長，數據顯示高達7成5的女性商品進入二手市場時近乎全新，其中女性上衣又長期位居熱門上架商品之首，因為單價低、較無尺寸問題，消費者更容易衝動手滑、不經試穿就購買，但也正因這些特性，上衣的轉售成交率也很高。

▲露天拍賣發現年末出清上架最多商品是嬰幼童、母親類別。（圖／翻攝自露天拍賣）

針對年末出清，露天拍賣發現「二手」相關關鍵字搜尋較上半年成長近37倍之多，其中上架最多的二手商品類別第1大是嬰幼童、母親類，又以兒童服飾、玩具、兒童雨鞋為主要出清，10～13歲衣物為最大宗，其次為0～2歲的造型包屁衣、連身衣，品牌則以Gap、Uniqlo、Net為前3大，推估是小朋友成長特別快，服飾類汰換率相對也比較高。

另外，露天拍賣上架販售第2大是電玩遊戲類，像是包括PS4、Nintendo Switch、PS Vita，二手遊戲片的商品數也居高不下；第3大則是家電、影音周邊類，像是小型冰箱、風扇、桌上型筆電都是賣家最愛在年末拿到網路拍賣的商品。