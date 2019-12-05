以芬蘭冬季美好傳統作為靈感　UNIQLO x Marimekko限量聯名登場

UNIQLO與芬蘭品牌Marimekko二度合作推出限量聯名系列，將於11月29日全新登場。在今年推出的全新一季聯名系列中，除廣受歡迎的女裝系列外，更首度推出了女童及嬰幼兒單品，以及秋冬必備的溫暖配件。

UNIQLO研發總監勝田幸宏Yuki Katsuta說：「很高興能看到Marimekko標誌性的印花與色彩首度與UNIQLO LifeWear的明星商品相結合，如：喀什米爾毛衣、特級極輕羽絨服、以及HEATTECH發熱衣等。在即將來臨的冬季裡，擁有這些單品不但保暖，更可以藉由Marimekko繽紛的設計感受到美好的芬蘭傳統風情。」

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本季聯名系列也特別設計了幾款女裝經典必備單品，運用了數種Marimekko最知名的印花精彩演繹，如1956年由Maija Isola設計的石礫印花Kivet，Annika Rimala於1968年設計的條紋印花Tasaraita、以及Maija Louekari於2009年設計的城市花園印花Siirtolapuutarha。

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大膽而繽紛的印花首度運用在特級極輕羽絨繭形大衣、羊毛喀什米爾連帽上衣、棉質洋裝及連身褲等UNIQLO人氣單品的設計上。此外，本季也首次推出女童與嬰幼兒單品，包括保暖襪、帽配件、嬰幼兒內搭褲、針織配件以及HEATTECH襪子等，是作為親子裝搭配的選擇。





※BY TRAVIS HUNG

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