　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

以芬蘭冬季美好傳統作為靈感　UNIQLO x Marimekko限量聯名登場

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

UNIQLO與芬蘭品牌Marimekko二度合作推出限量聯名系列，將於11月29日全新登場。在今年推出的全新一季聯名系列中，除廣受歡迎的女裝系列外，更首度推出了女童及嬰幼兒單品，以及秋冬必備的溫暖配件。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

UNIQLO研發總監勝田幸宏Yuki Katsuta說：「很高興能看到Marimekko標誌性的印花與色彩首度與UNIQLO LifeWear的明星商品相結合，如：喀什米爾毛衣、特級極輕羽絨服、以及HEATTECH發熱衣等。在即將來臨的冬季裡，擁有這些單品不但保暖，更可以藉由Marimekko繽紛的設計感受到美好的芬蘭傳統風情。」

女裝特級極輕羽絨繭型外套 NT$2,990

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

女裝特級極輕羽絨繭型外套附贈收納袋

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

本季聯名系列也特別設計了幾款女裝經典必備單品，運用了數種Marimekko最知名的印花精彩演繹，如1956年由Maija Isola設計的石礫印花Kivet，Annika Rimala於1968年設計的條紋印花Tasaraita、以及Maija Louekari於2009年設計的城市花園印花Siirtolapuutarha。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

女裝羊毛喀什米爾連帽上衣 NT$2,490

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

女裝羊毛喀什米爾毛衣(長袖) NT$2,490

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

女裝美麗諾混紡高領毛衣(長袖) NT$1,490

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

女裝美麗諾混紡長褲 NT$1,990

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

大膽而繽紛的印花首度運用在特級極輕羽絨繭形大衣、羊毛喀什米爾連帽上衣、棉質洋裝及連身褲等UNIQLO人氣單品的設計上。此外，本季也首次推出女童與嬰幼兒單品，包括保暖襪、帽配件、嬰幼兒內搭褲、針織配件以及HEATTECH襪子等，是作為親子裝搭配的選擇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY TRAVIS HUNG

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

爆紅豬豬包後，ZARA童裝再推夢幻粉紅獨角獸後背包，還有巨型米奇與彩色兔兔包根本連大人都想入手！

Giambattista Valli X H&M聯名系列 重磅登場！男女裝全系列單品一次看！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
浙江衛視還原現場！首公開「搶救高以翔過程」：倒地1分46秒馬
快訊／《追我吧》確定永久停播
快訊／桃園高階警官「保安隊大隊長」陳屍龍潭家中
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

優適活首度參加榮獲SNQ認證　王令麟：努力深獲肯定

以芬蘭冬季美好傳統作為靈感　UNIQLO x Marimekko限量聯名登場

家樂福滿額加價購開跑！謝祖武力推「大貴鏃」鍋具

街訪最印象深刻的電影主題曲　信義區路人歌喉大挑戰！

好吃好玩還有得拿！上網登錄搶薯條　100組派對桌遊讓你抽

【廣編】APEC第31屆汽車對話會議　超過百人共襄盛舉

走過低潮更有自信！小禎不怕素顏被看光　天天喝「精純膠原蛋白」養出Q彈肌

【廣編】原民會3度進軍東京國際禮品展　成果斐然

行動新北市！洽公免奔波、繳費免出門　資料開放好便民

兩岸三地都愛蔡康永　奪下誠品暢銷排行榜第一名

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

優適活首度參加榮獲SNQ認證　王令麟：努力深獲肯定

以芬蘭冬季美好傳統作為靈感　UNIQLO x Marimekko限量聯名登場

家樂福滿額加價購開跑！謝祖武力推「大貴鏃」鍋具

街訪最印象深刻的電影主題曲　信義區路人歌喉大挑戰！

好吃好玩還有得拿！上網登錄搶薯條　100組派對桌遊讓你抽

【廣編】APEC第31屆汽車對話會議　超過百人共襄盛舉

走過低潮更有自信！小禎不怕素顏被看光　天天喝「精純膠原蛋白」養出Q彈肌

【廣編】原民會3度進軍東京國際禮品展　成果斐然

行動新北市！洽公免奔波、繳費免出門　資料開放好便民

兩岸三地都愛蔡康永　奪下誠品暢銷排行榜第一名

奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

雨下不停！今明「全台濕冷」低溫14度　明晚有機會迎初雪

「小鮮肉→大叔」歐告坐姿超有戲　網笑：是婚前婚後啊

中美若達第一階段協議　陸商務部：應相應降低關稅

陳學聖稱蔡英文副教授聘書「不見了」　教育部打臉：3個關鍵字就查到了

「羅文嘉就是網軍始祖」　周錫瑋爆2005選縣長遭抹黑

痛批陳菊「亂花公家錢又騙氣爆災民」　謝寒冰無罪理由「可受公評」

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙　「要唱還需你同意嗎」阿信也按讚！

天公伯看不下去！博美做「羞羞的事」　下一秒嚇到逃跑

邱毅批保外就醫還趴趴走　陳水扁嗆「作秀」：連四不原則都搞不清楚

消費熱門新聞

雙12必搶爆品清單　iphone 11半價入手

小禎天天喝膠原蛋白飲　養出Q彈肌

肯德基期間限定新品可可雲朵蛋塔

水晶球超欠收！超商獨家系列新品報到

adidasXStar wars推7款聯名鞋　

行動新北市　資料開放好便民

砸上億改造5家台糖量販！家樂福北港店將引進首間影城

中華電信買iPhone最高折9千

雙12來了　8大電商促銷重點一次看

蔡康永新書奪下三地排行榜第1名

尋找最夯電影曲　信義區路人歌喉大挑戰

家樂福加價購開跑！謝祖武推這鍋

Sony A9G讓音效大師沉浸聲色空間

上網登錄搶薯條　100組派對桌遊讓你抽

更多熱門

關鍵字：

芬蘭UNIQLOMarimekko聯名限量VogueTaiwan

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

香蕉動正顎手術後「99％撞臉黑人」！

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面