新加坡加強與美合作　將設關島第四支戰鬥機訓練分遣隊

▲ 雙方完成簽署軍事合作的備忘錄後，允許星國在關島長期部署F-15SG、F-16等戰機、G550-AEW預警機，與其他支援裝備、人員等。（圖／取自Wikimedia Commons）

實習記者劉雪兒／綜合報導

新加坡國防部長黃永宏和美國國防部長艾思博於6日簽署軍事合作的備忘錄（MOU），允許星國在關島（Guam）設立空軍（RASF）戰鬥機訓練分遣隊，這是星國空軍在美訓練的第四支分遣隊，也是離新加坡本土最近的一支。

根據CNA報導，新加坡因空域限制，而無法在本土訓練戰機飛行員，於是從1990開始就頻赴關島訓練，特別是在2017年的時候，更是固定赴關島執行海外部署。對此，黃永宏表示，完成簽署之後，可在關島長期部署F-15SG、F-16、G550-AEW預警機，與其他支援裝備、人員等。

除此之外，雙方的簽署內容包含了美軍可以使用星國的軍用機場、軍港等設施。艾斯博因此表示，感謝對方的支援，面對國際動盪不安的局勢，星國的支持非常關鍵。

目前，星國共有5個在海外訓練的分遣隊，分別在美國亞利桑那州、愛達荷州、澳洲昆士蘭和法國波爾多。新加坡國防部表示，透過海外訓練，藉此提升軍方備戰能力，即使未來在發生衝突時也可根據情況，將兵力快速部署回國。