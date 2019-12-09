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天乾物燥重視火災預防　消防局籲留意居家消防安全

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▲台南市長黃偉哲呼籲民眾能安裝住警器。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾能安裝住警器。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有鑑於年關將至，天氣越來越寒冷，且近期火災頻傳，天乾物燥火源使用驟增，台南市消防局籲請民眾防範電氣火災意外，並加強防範一氧化碳中毒及瓦斯使用安全。

台南市消防局說，冬季家庭常用電器不外乎暖風扇、電暖爐、電毯等保暖電器，這些電器往往是居家火災的主要原因。為防範電氣火災，民眾應經常檢視家中插頭及插座，避免鬆動而產生危險，並檢視是否有焦黑、綠鏽或累積灰塵之現象。民眾常使用居家電器，像是延長線、除濕機、電烤爐等，其中延長線是居家電氣火災的頭號禍首，使用延長線很容易造成負載，引發火災。

延長線務必選擇有「商品安全標章」及保險絲安全裝置或過負荷保護裝置之產品，並避免延長線旁堆積雜物或受到物品壓迫。另冬天天氣寒冷，再加上不時寒流來襲，為避免在新聞媒體上看到一氧化碳中毒案件發生，請民眾於使用燃氣熱水器時，務必加強警覺心，將熱水器所在處的對外窗打開，並且將該處通往屋內的門窗關閉，避免因為風大造成一氧化碳吹進屋內，而發生一氧化碳中毒。

市長黃偉哲呼籲為提早偵知火災發生，不論大樓、透天等建築，民眾家中務必安裝住警器，住警器價格便宜，賣場即可購得並且安裝容易；具身心障礙的朋友，則可免費補助安裝住宅用火災警報器，每個身分可補助1顆，請持身份證明文件，至所在消防分隊填寫申請表後即可獲得補助或安裝。使用燃氣熱水器、瓦斯爐時，記得要打開窗戶，保持通風；若不幸發生一氧化碳中毒，應立即停止使用，將病患移動至通風良好處休息，如仍嚴重不適，請儘速撥打119求助。

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