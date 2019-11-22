獨／緊急報案：「阿婆」跌得很嚴重無法回應　119傻眼！Apple watch太敏感

▲ apple watch的自動求救電話讓消防勤指中心相當困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市消防局119勤務中心接獲通報電話，電話那頭不是重複報座標號，就是說「跌得很嚴重，無法回應」，讓接電話的勤指中心人員相當緊張，趕緊回撥確認狀況，這才發現打電話的是Apple watch，原來是apple watch自動判斷持有人摔倒需要被救助，才打電話給119，高雄市消防局勤指中心主任黃楓森表示：「功能很好，只是不夠精準，還滿困擾的」。

「這訊息會在5秒後重複一次」、「阿婆持有人跌得很嚴重，無法對手錶作出回應」，一聽到這邊，勤指中心的人員趕緊詢問：「喂！你可以報出地址嗎」？因為聽起來就像是阿婆摔倒了，但是怎麼問，沒有任何回應，只有重複相同的語音訊息。高雄市消防局勤指中心主任黃楓森回想同事回報情況時，也是一臉無奈。

▲ apple watch的自動求救電話讓消防勤指中心相當困擾，記者實測會顯示座標以及來電號碼 。（圖／記者吳奕靖攝）

原來打來求救的並不是人，而是「apple watch」，而勤指人員聽到的「阿婆」其實是語音說「apple」，黃楓森說：「就是Apple watch有一個功能，持有人受到一定程度的撞擊或是跌倒之類的，它就自動會撥出來求救」，只是有些狀況很困擾，像是之前就有接過apple watch打來的報案電話，但是接起來後是一名婦人，這名婦人還搞不清楚狀況，怎麼會有「人」打到119，後來才知道是先生摔倒，apple自動撥出119，先生不知道，沒有停止這項緊急功能，直到消防局人員回撥才知道，而且婦人先生也不需要送醫，才讓勤指中心人員鬆了口氣。

另外還有遇過接起來沒有人回應，消防勤指人員回撥電話也沒人接聽，只好透過定位來找尋，最後找到人了，這才發現這名Apple watch的持有人沒有事，只是電話關靜音，才沒發現119的回撥電話，黃楓森無奈說這樣真的太浪費消防人力了。

▲ apple watch的自動求救電話讓消防勤指中心相當困擾，記者實測會顯示座標以及來電號碼 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過，黃楓森也很疑惑，為什麼apple watch的來電訊息每次都不太一樣，有得只有講「持有人跌得很嚴重，無法對手錶作出回應」，有時會給「有座標、沒電話」，或是「有座標、沒電話」。所以《ETtoday新聞雲》記者拿出自己的Apple watch，在黃楓森的陪同下進行實測，Apple watch打到高雄市消防局勤指中心，接聽的警消人員表示：「有出現座標，也有記者的手機號碼」，只不過座標位置只是「基地台三角定位」概略地點，並不太準確。

黃楓森表示雖然這項功能是為了保護手錶持有人的安全設計，但是能否更接「地氣」，讓消防勤指中心人員更能精準判斷情況，減少誤報，提供及時援助，或許Apple公司可以再多想想。

▲ apple watch的自動求救電話讓消防勤指中心相當困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）