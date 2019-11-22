　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／緊急報案：「阿婆」跌得很嚴重無法回應　119傻眼！Apple watch太敏感

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ apple watch的自動求救電話讓消防勤指中心相當困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲ apple watch的自動求救電話讓消防勤指中心相當困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市消防局119勤務中心接獲通報電話，電話那頭不是重複報座標號，就是說「跌得很嚴重，無法回應」，讓接電話的勤指中心人員相當緊張，趕緊回撥確認狀況，這才發現打電話的是Apple watch，原來是apple watch自動判斷持有人摔倒需要被救助，才打電話給119，高雄市消防局勤指中心主任黃楓森表示：「功能很好，只是不夠精準，還滿困擾的」。

「這訊息會在5秒後重複一次」、「阿婆持有人跌得很嚴重，無法對手錶作出回應」，一聽到這邊，勤指中心的人員趕緊詢問：「喂！你可以報出地址嗎」？因為聽起來就像是阿婆摔倒了，但是怎麼問，沒有任何回應，只有重複相同的語音訊息。高雄市消防局勤指中心主任黃楓森回想同事回報情況時，也是一臉無奈。

▲ apple watch的自動求救電話讓消防勤指中心相當困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲ apple watch的自動求救電話讓消防勤指中心相當困擾，記者實測會顯示座標以及來電號碼   。（圖／記者吳奕靖攝）

原來打來求救的並不是人，而是「apple watch」，而勤指人員聽到的「阿婆」其實是語音說「apple」，黃楓森說：「就是Apple watch有一個功能，持有人受到一定程度的撞擊或是跌倒之類的，它就自動會撥出來求救」，只是有些狀況很困擾，像是之前就有接過apple watch打來的報案電話，但是接起來後是一名婦人，這名婦人還搞不清楚狀況，怎麼會有「人」打到119，後來才知道是先生摔倒，apple自動撥出119，先生不知道，沒有停止這項緊急功能，直到消防局人員回撥才知道，而且婦人先生也不需要送醫，才讓勤指中心人員鬆了口氣。

另外還有遇過接起來沒有人回應，消防勤指人員回撥電話也沒人接聽，只好透過定位來找尋，最後找到人了，這才發現這名Apple watch的持有人沒有事，只是電話關靜音，才沒發現119的回撥電話，黃楓森無奈說這樣真的太浪費消防人力了。

▲ apple watch的自動求救電話讓消防勤指中心相當困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲ apple watch的自動求救電話讓消防勤指中心相當困擾，記者實測會顯示座標以及來電號碼 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過，黃楓森也很疑惑，為什麼apple watch的來電訊息每次都不太一樣，有得只有講「持有人跌得很嚴重，無法對手錶作出回應」，有時會給「有座標、沒電話」，或是「有座標、沒電話」。所以《ETtoday新聞雲》記者拿出自己的Apple watch，在黃楓森的陪同下進行實測，Apple watch打到高雄市消防局勤指中心，接聽的警消人員表示：「有出現座標，也有記者的手機號碼」，只不過座標位置只是「基地台三角定位」概略地點，並不太準確。

黃楓森表示雖然這項功能是為了保護手錶持有人的安全設計，但是能否更接「地氣」，讓消防勤指中心人員更能精準判斷情況，減少誤報，提供及時援助，或許Apple公司可以再多想想。

▲ apple watch的自動求救電話讓消防勤指中心相當困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲ apple watch的自動求救電話讓消防勤指中心相當困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
快訊／孫安佐發聲了！　6點聲明反擊「米砂墮胎」
11月連2起「除濕機自燃」燒毀房屋！召回型號看這裡
現職警列不分區立委！妻是超正女醫…彎腰看診露邪惡陰影
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／緊急報案：「阿婆」跌得很嚴重無法回應　119傻眼！Apple watch太敏感

獨／連千毅遭爆「坐爽監」看電視　惹怒獄友罵翻！律師轟：禁電視憑哪條　

來花蓮挖寶石滯留36年！日籍翁靠台人幫助撐過來　盼早日歸鄉

竹東走路工案大地震！鎮長羅吉祥獲判3年10月　25里長14人獲罪

幫殯葬業搶無名屍？業者控撈起浮屍後「被硬換屍袋」　蘇澳海巡說誤會

相約釣魚...他到龍洞灣只見釣具！友人失聯疑「落海」　空勤直升機出動搶救

DVD店深夜忘關大門　林口警充當店員找到粗心老闆

新婚妻跑去跟前男友住！小姑作證「從沒見過大嫂」　悲情人夫訴離獲准

恍惚女持美工刀闖社區停車場　連砍80輛機車座墊遭警制伏

半導體龍頭宣布要收購　文曄董座「抗戰到底」控大聯大涉內線交易

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

別再乘以7！狗狗年紀新算法出爐 2歲竟等於「人類42歲」網全驚呆

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

獨／緊急報案：「阿婆」跌得很嚴重無法回應　119傻眼！Apple watch太敏感

獨／連千毅遭爆「坐爽監」看電視　惹怒獄友罵翻！律師轟：禁電視憑哪條　

來花蓮挖寶石滯留36年！日籍翁靠台人幫助撐過來　盼早日歸鄉

竹東走路工案大地震！鎮長羅吉祥獲判3年10月　25里長14人獲罪

幫殯葬業搶無名屍？業者控撈起浮屍後「被硬換屍袋」　蘇澳海巡說誤會

相約釣魚...他到龍洞灣只見釣具！友人失聯疑「落海」　空勤直升機出動搶救

DVD店深夜忘關大門　林口警充當店員找到粗心老闆

新婚妻跑去跟前男友住！小姑作證「從沒見過大嫂」　悲情人夫訴離獲准

恍惚女持美工刀闖社區停車場　連砍80輛機車座墊遭警制伏

半導體龍頭宣布要收購　文曄董座「抗戰到底」控大聯大涉內線交易

2019吊車展來啦！免費搭吊籠升30米高空　還有1600噸神秘巨車首亮相

逃亡20年主持節目住千萬豪宅　法籍殺人夫妻檔西非落網　

Krystal青龍獎「秀晶胖了」登熱搜　隔天現身⋯網秒懂：只能是Cody的錯！

不怕溼答答！汪穿「低底盤雨衣」踏水　網萌暈：賣魚的嗎

不滿「英屬媒體」高規格抹黑　高美蘭4點聲明辭職：追殺至此，不寒而慄

馬大偉運彩解盤／NBA 火箭@快艇　挺莊買小分

美軍「伯克級」驅逐艦南海自由航行　耿爽譴責：擅闖領海損害中國主權

北京公安局首批6隻複製警犬服役　總隊長主持入警儀式

韓男逼鄰居寵物貓吃洗滌劑再殺　法官重判6月刑期

基隆泛綠完成整合！前議員陳志成退出立委選舉　蔡適應：感謝

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

死亡車禍擋風玻璃驚見鬼臉　網：超毛的

噴槍女童命案開庭　不明物體晃動！

台南工廠堆高機側翻！工人遭壓對折慘死

鳳山雙屍疑點多！高大成曝關鍵：遲疑創

捷運大媽稱孕婦逼讓座　遭嗆：從前年就懷孕

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

母女雙屍案「刀法疑點曝光」　2大化驗是關鍵

南投賣粿婦到對街送貨　遭貨車撞飛命危

酒店女墜樓亡　胞姊：曾目睹她翻過女兒牆

酒後約炮「遭控性侵」　新北男放大絕了

臨時工單親爸「不捨重癱女」　結束她再自殘

辣妻酒店賣笑跳樓亡　岳母斥：都是因為你

快訊／台中王田油庫旁驚傳火警！他：市區都看得到

更多熱門

相關新聞

七旬老婦洗澡滑倒　卡在浴缸8天

七旬老婦洗澡滑倒　卡在浴缸8天

英國拉夫堡（Loughborough）發生一起驚險事件，一名七十多歲的老婦人不小心在浴室裡滑倒，竟剛好跌進浴缸，摔落的姿勢剛好卡住，被困在原地長達8天，幸好，她喝著自來水苦撐，終於平安獲救。據了解，「威爾特郡農場食物」（Wiltshire Farm Foods）的送餐員發現老太太沒有依照習慣訂購食品，立即察覺異樣，報警處理。

日方感謝台灣311大地震救援

日方感謝台灣311大地震救援

警專生跑3千昏倒成植物人　家屬出庭淚崩

警專生跑3千昏倒成植物人　家屬出庭淚崩

5歲女刷牙跌倒　喉嚨出現血洞

5歲女刷牙跌倒　喉嚨出現血洞

警消協力破窗促「團聚」

警消協力破窗促「團聚」

關鍵字：

警消高雄市消防局119勤指中心apple watch跌倒座標來電顯示

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

迪卡儂斥資8000萬　全台最大旗艦店落腳高雄

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

死亡車禍擋風玻璃驚見鬼臉　網：超毛的

千萬網美遭閨蜜背叛　起底小三辣照曝光

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

熱騰騰2020年星座運勢來了

噴槍女童命案開庭　不明物體晃動！

李光洙拿青龍了！上台嚇到結巴

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

更多

最夯影音

更多
家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面