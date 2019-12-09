新竹縣秋冬國旅補助再加碼　吳鳳樂代言「上網登錄搶抽GoGoRo」



▲藝人吳鳳為新竹縣秋冬國旅補助加碼記者會站台。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

響應秋冬遊國旅補助方案，新竹縣政府最後衝刺，祭出加碼活動，配合觀光局推出的「暖冬遊專案」，交旅處結合聖誕節慶，12/15將在竹北新瓦屋辦理「竹縣約會 聖誕PA」活動，包括熱鬧互動劇場、YOYO家族帶動唱、浪漫爵士樂曲，還有精選耶誕市集、闖關活動，好逛。9日於竹北新瓦屋召開記者會，縣長楊文科及來賓一同按下彩色魔球「點亮竹縣」，邀請各地遊客來竹縣歡度耶誕佳節，記者會上也特地邀請台灣女婿「吳鳳」，一同邀請大家來竹縣旅遊。

▲2019年9月起至2020年1月底至竹縣使用秋冬遊自由行補助方案的遊客，只要上網填寫表單登錄基本資料，就有機會將GoGoRo3騎回家。

會中楊縣長也宣布竹縣秋冬遊「住宿抽好禮」加碼活動，他表示，這次秋冬遊補助各界反應熱烈，中央亦延長活動時間至2020年一月底，為了提升旅客住宿意願，2019年9月起至2020年1月底至竹縣使用秋冬遊自由行補助方案的遊客，只要上網填寫表單登錄基本資料，就有機會將最大獎時下流行電動車「GoGoRo3」騎回家，歡迎大家來新竹縣玩，將好禮帶回家。

新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏表示，這次協會特別爭取觀光優惠活動，與16家旅館合作辦理「紙感風城-來住宿送體驗」觀光優惠活動，讓來竹縣住宿的旅客，好康享不完，也結合芎林鄉紙寮窩造紙工坊、內灣好客好品希望工場等地方特色產業，提供秋冬遊自由行補助旅客免費體驗券，限量1150張，送完為止，活動詳情可參考「紙感風城-來住宿送體驗」網頁。

交通旅遊處處長游志祥說，約會聖誕PA活動當天，邀請到轟動兒童界的yoyo 家族月亮姐姐，到場與小朋友們歡樂唱跳，還有關西鎮在地初心者市集，精選30家手作、花藝、咖啡、烘焙等，豐富耶誕市集盡在竹北新瓦屋，邀請各地遊客一起看表演、逛市集，歡度耶誕佳節。更多耶誕活動詳情請至竹縣好好玩粉絲專頁查詢。

藝人吳鳳說，新竹縣有說不完的好玩景點及美食，近期也會到新竹縣拍攝網路頻道的影片，告訴大家冬天要怎麼在新竹縣，玩得開心，吃得開心，還透露片中會介紹他最愛的新埔柿餅及北埔老街、小叮噹遊樂區、綠世界生態農場等等，希望大家一起來新竹縣玩。

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