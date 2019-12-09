全球武器銷售額增5%　美製造商「賺飽2460億美元」居第一

▲Legion 紅外線搜索追蹤系統。洛克希德.馬丁公司為武器製造商龍頭。（圖／翻攝自洛克希德.馬丁官網）

實習記者曾筠淇／綜合報導

瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）日前發布報告並指出，2018年的全球武器銷售額增長了近5%，在全球最大的100家武器製造商中，營業額達到4200億美元（約新台幣13兆元）。營業額中，美國製造商就佔了市場的59%，比2017年增長了7.2%之多。

據《海峽時報》報導，斯德哥爾摩國際和平研究所公告的數據顯示，全球最大的100家武器製造商的營業額達到4200億美元（約新台幣13兆元），其中又由美國位居第一，佔了市場的59%，營業額高達2460億美元（約新台幣7.5兆元）。

斯德哥爾摩國際和平研究所的武器暨軍事支出計畫主任奧德.弗勒蘭特（Aude Fleurant）表示，「因為美國有了很高的軍售總額，所以讓這一年的銷售額有顯著的成長。」由於美國總統川普決定讓武裝部隊進行現代化的改造，進而讓美國公司受益。

▲F-16 Block 70/72。洛克希德.馬丁公司為武器製造商龍頭。（圖／翻攝自洛克希德.馬丁官網）

俄羅斯則在武器生產的排名屈居第二，市場份額為8.6%，英國則為8.4%，法國為5.5%。不過這項研究並未包含數據不完整的中國，斯德哥爾摩國際和平研究所預估，中國企業在100家製造商中，應該佔據了3至7家。

全球最大的武器製造商仍為美國公司洛克希德.馬丁公司（Lockheed Martin），從2009年以來就位居第一，去（2018）年的營業總額高達473億美元（約新台幣1.4兆元），且銷售額還佔了全球市場的11%。

俄羅斯最大的軍火工業公司阿爾馬茲-安泰（Almaz-Antei）則以96億美元（約新台幣2924億元）的營業額躍升至第9名，比上（2018）年增長了18%之多。

北約成員國土耳其也同為買家之一，雖受到美國的威脅，但在這前100名中，就有2家軍火商上榜，營業額為28億美元（約新台幣853億元），比去（2018）年高出22%。對此，奧德.弗勒蘭特則分析，土耳其「以實現武器自給自足的目標為動力，因此發展了各領域的武器生產能力。」且土耳其因與庫爾德人多有武裝衝突，也增加了對武器的需求。

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