爭取12週「有薪育嬰假」　美國國會用太空部隊當交換條件

▲美國總統川普（Donald Trump）（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普近日與國會進行談判，預計製作一項新的預算方案，國會將以「建立太空部隊」為條件，來換取聯邦公務員的12週「帶薪育嬰假」，此舉將會有超過200萬名聯邦公務員受惠，因為先前都只能放無薪假。太空部隊將是新的軍種，會在成立的前5年耗資約20億美元（約新台幣608億元），其中包含1萬5000名人員。

據《紐約郵報》、《NBC News》報導，美國的員工目前仍沒有帶薪休假的福利，國會目前正在對「聯邦公務員的帶薪育嬰假」一事進行談判，如果順利通過，則會是一個重大發展。

這個協議將會提供給超過200萬名非軍事聯邦公務員12週的帶薪假，好讓他們能夠在家照顧嬰兒或家人，若如期通過，此法案將讓聯邦政府首次保證文職員工能享有帶薪育嬰假。

美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的數據顯示，在2018年3月，所有的文職人員中僅有17%能享受帶薪家庭假。家庭假是為了讓員工能照顧家庭成員，舉凡產假、陪產假、照顧嬰兒、領養孩童、照顧患病兒童或成年親戚都在內，休假時間則因機構的規模大小而不同。

▲國會正在積極爭取12週的有薪育嬰假（圖／示意圖／達志影像）。

雖然美國勞動法內的《家庭和醫療假法》（Family and Medical Leave Act of 1993）有規定，照顧家庭成員的假期應達12週，但沒有保證能夠帶薪休假，而無薪假其實時常造成家庭的經濟負擔。

夏威夷州參議員布萊恩.沙茨（Brian Schatz）表示，如果這項協議可以如期通過，那將會是一個巨大的勝利，「如果這樣制定，那就意味著公務員將不必做出不可能的選擇來獲得薪水或照顧孩子。」

絕大多數的國人都支持帶薪家庭假，但對於政府是否應要求休假或提供補貼則有不同意見，而美國則是唯一沒有給新媽媽帶薪假期的已開發國家。

不過這個福利卻需要靠「組成太空部隊」這一條件來交換，太空部隊將在太空中執行特殊任務，包含監視和防禦美國衛星，這樣將會在頭5年花費20億美元的資金，其中還包括1萬5000名的員工。據《華爾街日報》報導，這2項新措施將會成為軍事預算授權法案的一部分，法案可能會在下週進行投票表決。

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