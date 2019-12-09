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澤倫斯基首會普丁　5000人示威「求總統勇敢一點」烏東衝突盼有解決之道！

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▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基9日將會面普丁。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

烏東衝突（頓巴斯戰爭）自2014年開打至今，在烏克蘭東南部造成至少1萬3000人死亡，烏克蘭東南部的親俄勢力不斷與烏克蘭政府軍交戰，對此，總統澤倫斯基在法國總統馬克宏、德國總理梅克爾的斡旋下，預計9日將在巴黎進行一對一會談尋找解決之道。然而澤倫斯基卻也在訪談上表示，「就擔心最後沒有結果。」

綜合俄媒、《BBC》Русская Служба報導， 在澤倫斯基出訪之際，約有5000名示威群眾聚集在基輔，希望總統態度可以硬起來，拒絕再向俄羅斯低頭。在朝野政黨人士的帶領下，示威者高舉「與莫斯科保持距離」、「俄羅斯天然氣是我們的枷鎖」等標語口號。

在法國總統馬克宏與德國總理梅克爾的調整下，烏俄兩國將在澤倫斯基4月當選總統以來，第一次與普丁會面。而這場會面的目的是希望烏東衝突的停滯可以獲得解決的方式，因為5年來已1萬3000人死亡，烏克蘭指控俄羅斯在烏東地區支持親俄叛軍，但遭到克林姆林宮否認。

▲普丁表示，創造強大對手不是他的責任。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁在澤倫斯基上任後，並未見過一面。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）同樣也參與示威，他表示：「我們的立場很簡單，普丁在對烏克蘭做盡壞事之後，根本不用再相信他，也希望澤倫斯基不要畏懼普丁。」最後也提到希望示威活動可以讓巴黎聽見基輔的聲音，烏克蘭在獲得自由前，絕不能對普丁做出妥協。

澤倫斯基6日曾在電視專訪上提到，這次會談唯獨就怕沒有真的結果，「但也沒有什麼好怕的，我是一個自由國家的總統，也不會因為任何理由出賣國家。」

這場維持5年的烏東衝突，在烏克蘭政府軍與烏東地區的親俄勢力軍隊交火，不僅造成傷亡慘重，更間接涉及到馬航MH-17被擊落的事件，外界更擔憂恐怕將引爆烏克蘭內戰，影響全球經濟。

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