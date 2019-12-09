　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日本2020年起不再買陸製空拍機　改買他牌取代現役機型

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲美軍所用大疆科技DJI無人機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍所用大疆科技DJI無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本繼禁止華為產品之後，在9日傳出海上保安廳有意在2020年起，不再購買陸商製造的無人機，以避免機密洩漏的事件發生。美國內政部曾在10月底下令，除非緊急用途，否則停飛全部含有大陸製造零件的無人機。這次日本的決策或許是受到美國的影響，將以其他型號的無人機帶替目前正在服役的設備。

日本海上保安廳主要負責海難救援、犯罪取締、海圖製作、海上情蒐和航路標識管理等業務，當初因陸製無人機價格便宜、性能良好，擁有不錯的性價比而購入數十台。根據《日經新聞》報導，日本海上保安廳將從2020年起，停止採購和使用大陸無人機。此外，目前用於救援現場和監視的數十架中國無人機將被其他型號取代。

▲▼DJI旗下消費級無人機產品。（圖／翻攝自大疆創新官網）

▲大疆科技DJI旗下消費級無人機產品。（圖／翻攝自大疆創新官網）

美國內政部10月底以無人機有傳輸敏感資料的疑慮，下令停飛部門底下800多台陸製無人機。大陸最大的無人機製造公司是「大疆創新」（DJI）對此表達遺憾，並表示會協助提供審查。

DJI以生產、研發民用無人飛行載具及航空攝影系統為主的科技公司，美國軍方曾於2017年8月宣布停止並棄用所有DJI產品，不過在禁令發布之後，海軍及空軍還是被抓到有採購的紀錄。

除了國防用途之外，日本的農業和物流業一直在嘗試使用無人機，以解決勞動力短缺的問題。

ET快訊
黑BMW車庫前任性卡位！2大1小回不了家氣瘋　他卻搖頭：黑車
火辣闆娘遭強壓「沙發脫內褲」硬壞！她狂扭臀掙扎拍門淚崩：救我
小三害死爸嗆「拿錢來買骨灰」　蘿莉塔復仇大鬧告別式：臭X破壞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

日本2020年起不再買陸製空拍機　改買他牌取代現役機型

爭取12週「有薪育嬰假」　美國國會用太空部隊當交換條件

可同時發射火箭＋飛彈！陸新型「PCL191多管火箭炮」駐紮福建：最靠近台灣

珍珠港事件78年！美航母「甘迺迪號」命名典禮　卡洛琳出席「砸碎酒瓶」

殲-20換上鋸齒噴管新航發試飛　尾向隱形能力更升級

嚴德發：敵情威脅與日俱增　國軍訓練需永無止盡

高於全球的4%展現潛力　我國航太產業每年平均成長8%

殲-20交付產量太少　解放軍買蘇-35「補缺口」納入考量

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

日本2020年起不再買陸製空拍機　改買他牌取代現役機型

爭取12週「有薪育嬰假」　美國國會用太空部隊當交換條件

可同時發射火箭＋飛彈！陸新型「PCL191多管火箭炮」駐紮福建：最靠近台灣

珍珠港事件78年！美航母「甘迺迪號」命名典禮　卡洛琳出席「砸碎酒瓶」

殲-20換上鋸齒噴管新航發試飛　尾向隱形能力更升級

嚴德發：敵情威脅與日俱增　國軍訓練需永無止盡

高於全球的4%展現潛力　我國航太產業每年平均成長8%

殲-20交付產量太少　解放軍買蘇-35「補缺口」納入考量

被王柏傑極品巨肌電到...Selina欽點他「上床」還虧：衣服穿太多

【廣編】創新住旅科技體驗展　全台建案一鍵輕鬆看　台北高雄擴大舉辦

斗六黃昏市場機車追撞釀1傷　女大生：右方車突左轉來不及煞車

365萬「膠帶黏香蕉」遭剝皮吃光！民眾擠爆搶看被吃掉藝術...展場撤展了

香港終院、高院被縱火...地板全燻黑！　岑子杰：遊行人士沒理由參與

木柵平溪線首創舊站新生　石碇「文山煤礦站」變身打卡新亮點

新北封城攔檢抓「噪音車」3天1595件　2千警不畏低溫護安寧

高中鋁聯／賴沅晏滿壘解危　穀保單局灌6分扣倒強恕

駁二老派約會提案！2日限定打造70年代港邊舞池、浪漫冰菓室

曾對徐玄擺臭臉　金正鉉拍玄彬新戲復出！面對記者第一件事先鞠躬

軍武熱門新聞

陸「PCL191多管火箭炮」駐紮福建：最靠台灣

殲-20換上鋸齒噴管新航發試飛

用太空部隊當條件　國會爭12週有薪育嬰假

俄國核武關鍵開關　普丁手提箱構造首亮相

開工10年　印度國產航母終於發動測試

殲-20產量少　解放軍買蘇-35補缺口納考量

美航母「甘迺迪號」命名儀式

國軍F-16V改F-110發動機　推力恐怖提升

美國買9艘核潛艦　隨時準備與中一戰

我國航太產業每年平均成長8%

嚴德發：敵情威脅與日俱增

韓國瑜隨扈好帥！根本特勤版吳彥祖

龍潭戰役！澳紐軍人數「1：25」擊退越共　

蔡英文主持海巡35噸級多功能艇交船典禮

更多熱門

相關新聞

無人機夜光競賽　64高手聚桃園

無人機夜光競賽　64高手聚桃園

「2019 國際新創機器人節－TIRTFAI 光速飛競狂飆競速大賽」、7日晚間在桃園市立體育場熱血開賽！來自全球11個國家、24支隊伍共64名頂尖飛手，於全台首創的無人機夜光競賽中，同場競技，在充滿夜光科技感的賽場內，以高超飛技展現光速飛競的極限刺激，帶給觀賽民眾視野的震撼。

飛鴿傳書2.0　交大無人機送公文

飛鴿傳書2.0　交大無人機送公文

陸最大無人機曝！3000公里外殲敵

陸最大無人機曝！3000公里外殲敵

追繳空汙費4億！全台6千個感測器立大功

追繳空汙費4億！全台6千個感測器立大功

無人機證照明年上路

無人機證照明年上路

關鍵字：

海上保安廳無人機DJI

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面