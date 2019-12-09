日本2020年起不再買陸製空拍機　改買他牌取代現役機型

▲美軍所用大疆科技DJI無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本繼禁止華為產品之後，在9日傳出海上保安廳有意在2020年起，不再購買陸商製造的無人機，以避免機密洩漏的事件發生。美國內政部曾在10月底下令，除非緊急用途，否則停飛全部含有大陸製造零件的無人機。這次日本的決策或許是受到美國的影響，將以其他型號的無人機帶替目前正在服役的設備。

日本海上保安廳主要負責海難救援、犯罪取締、海圖製作、海上情蒐和航路標識管理等業務，當初因陸製無人機價格便宜、性能良好，擁有不錯的性價比而購入數十台。根據《日經新聞》報導，日本海上保安廳將從2020年起，停止採購和使用大陸無人機。此外，目前用於救援現場和監視的數十架中國無人機將被其他型號取代。

▲大疆科技DJI旗下消費級無人機產品。（圖／翻攝自大疆創新官網）

美國內政部10月底以無人機有傳輸敏感資料的疑慮，下令停飛部門底下800多台陸製無人機。大陸最大的無人機製造公司是「大疆創新」（DJI）對此表達遺憾，並表示會協助提供審查。

DJI以生產、研發民用無人飛行載具及航空攝影系統為主的科技公司，美國軍方曾於2017年8月宣布停止並棄用所有DJI產品，不過在禁令發布之後，海軍及空軍還是被抓到有採購的紀錄。

除了國防用途之外，日本的農業和物流業一直在嘗試使用無人機，以解決勞動力短缺的問題。