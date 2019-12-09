印尼漁工殺同鄉！狠心踹屍入海屍骨無存判13年定讞

▲印尼漁工殺害同鄉，還將屍身踢入大海，屍骨無寸。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

琉球籍「明滿祥38號」漁船去年5月間發生海上喋血案，2名印尼籍漁工彼此看不順眼，口角後持刀互砍，導致其中一名漁工被同鄉漁工ABDUL HALIM砍成重傷，ABDUL HALIM還將被害人推踹入海中，屍骨無存。最高法院採信一二審見解，認為ABDUL HALIM犯殺人罪，手段兇殘，判刑13年定讞，執行完畢驅逐出境。

判決指出，ABDUL HALIM與被害人HARIYANTO同屬印尼籍漁工，ABDUL HALIM還是船上的廚師。但2人因工作上之細故發生嫌隙。本案發生於去年5月17日晚間11時許，漁船正在關島東北方公海作業時，HARIYANTO到漁船後甲板之廚房欲料理食物，但ABDUL HALIM亦要準備船員餐食，雙方因廚房使用問題發生口角。

HARIYANTO先持菜刀挑釁ABDUL HALIM奪刀後，發見自己左手指被割傷，憤而持刀朝HARIYANTO脖子揮砍，HARIYANTO被砍到大量出血，乘隙沿著漁船左舷走道往船首方向逃跑。但ABDUL HALIM追上，又拿出魚刀砍掉被害人左耳，被害人傷重不支倒地，ABDUL HALIM打開漁船船首小門閘板，將無力反抗的被害人側拖到船首甲板，推踹踢入海中，並冷靜清洗血跡。我國籍辜姓船長一直到隔天下午2點，始終找不到被害人，經詢問ABDUL HALIM，他坦承殺害被害人，船長隨即以無線電呼叫海巡署報案並協尋屍體，最後無法尋得屍體。

漁船靠岸後，檢警單位逮捕兇手，兇手也坦承犯案，檢方認為ABDUL HALIM持刀殺人，於行凶後還將被害人丟棄於漆黑汪洋大海中，無法尋獲，手段殘忍，對人命毫無憐憫之心，因此提起公訴，並建請法官依殺人罪從重量刑。

一二審法院均認定犯下殺人罪，並判刑13年，執行完畢後驅逐出境。其中二審高雄高分院認為，ABDUL HALIM僅因一時偶發之細故持刀砍傷被害人之要害部位，甚至將被害人丟入海中，至今未能尋獲，不僅造成被害人死亡，亦使被害人家屬承受傷痛，因此仍量處13年。全案再上訴第三審，最高法院9日駁回上訴定讞。