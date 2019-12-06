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英相強生拍照拿華為P20 Pro　表態要禁卻「自我打臉」

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▲▼華為p20 pro旗艦機開箱。（圖／記者周宸亘攝）

▲華為P20 Pro旗艦機。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）在台灣時間5日表示，華為可能會危及國安和五眼聯盟的情報關係，首度對於「後門風波表態」事件清楚表態，但在隔一天卻被發現，在參與節目錄影完之後，拿著華為手機產品P20 Pro與主持人自拍。事後強生的發言人解釋，這支手機是工作人員的並非強生本人擁有。

先前美國總統川普試圖對各國施壓，敦促各國禁用華為產品，原本英國一再推遲不願意做出抉擇，但隨著12月12日大選將近，強生在5日參加北約峰會首次表達立場，認為面對華為產品，必須以不損害五眼聯盟與其他合作夥伴的前提做標準。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）和美國總統川普。（圖／路透）

▲英國首相強生和美國總統川普。（圖／路透）

根據英國新聞網站Sky News報導，強生在上英國當地的電視節目「今晨」（This Morning）後，開心地拿手機與2位主持人自拍，隨後還PO上推特表示，「感謝2位在大選之際邀請我討論國家願景」。

攝影機短暫捕捉到自拍過程的畫面，強生是從口袋掏出手機自拍，用的還是華為的P20 Pro手機，雖然後來發言人聲稱手機不是他的，但回想到日前的發言，就像是打了自己一巴掌。而在華為方面，並沒有對於這個事件多做回應。

第5代通訊技術（5G）的手機與網路環境尚未成熟，但英國多家電信公司在7、8月就已經開始著手討論，與5G網路環境架設的相關事宜，當中大量使用到華為的產品與技術，若是強生決定要限制甚至是禁用，對電信商就會產生一定的損失。

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