英相強生拍照拿華為P20 Pro　表態要禁卻「自我打臉」

▲華為P20 Pro旗艦機。(圖/記者周宸亘攝)

記者楊庭蒝/綜合報導

英國首相強生(Boris Johnson)在台灣時間5日表示,華為可能會危及國安和五眼聯盟的情報關係,首度對於「後門風波表態」事件清楚表態,但在隔一天卻被發現,在參與節目錄影完之後,拿著華為手機產品P20 Pro與主持人自拍。事後強生的發言人解釋,這支手機是工作人員的並非強生本人擁有。

先前美國總統川普試圖對各國施壓,敦促各國禁用華為產品,原本英國一再推遲不願意做出抉擇,但隨著12月12日大選將近,強生在5日參加北約峰會首次表達立場,認為面對華為產品,必須以不損害五眼聯盟與其他合作夥伴的前提做標準。

▲英國首相強生和美國總統川普。(圖/路透)

根據英國新聞網站Sky News報導,強生在上英國當地的電視節目「今晨」(This Morning)後,開心地拿手機與2位主持人自拍,隨後還PO上推特表示,「感謝2位在大選之際邀請我討論國家願景」。

攝影機短暫捕捉到自拍過程的畫面,強生是從口袋掏出手機自拍,用的還是華為的P20 Pro手機,雖然後來發言人聲稱手機不是他的,但回想到日前的發言,就像是打了自己一巴掌。而在華為方面,並沒有對於這個事件多做回應。

第5代通訊技術(5G)的手機與網路環境尚未成熟,但英國多家電信公司在7、8月就已經開始著手討論,與5G網路環境架設的相關事宜,當中大量使用到華為的產品與技術,若是強生決定要限制甚至是禁用,對電信商就會產生一定的損失。

