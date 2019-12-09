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2毒蟲搭小黃遇警盤查　心虛落跑亂丟海洛因和針頭

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▲▼毒蟲搭計程車遇上警方盤查時，因有毒品通緝案在身，一時心虛拔腿狂奔，還將身上的海洛因及針頭丟棄。（圖／記者游宗樺攝）

▲毒蟲搭計程車遇上警方盤查時，因有毒品通緝案在身，一時心虛拔腿狂奔，還將身上的海洛因及針頭丟棄。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市2名毒蟲9日凌晨1時許搭乘計程車，行經板橋區環河西路五段時，遇到警方路檢盤查，被發現有毒品通緝在身後，立即拔腿狂奔，還把身上的海洛因跟針頭丟掉。警方見狀立即追上前逮捕，還把丟掉的證物一一找回，將依毒品罪責進一步法辦。

▲▼毒蟲搭計程車遇上警方盤查時，因有毒品通緝案在身，一時心虛拔腿狂奔，還將身上的海洛因及針頭丟棄。（圖／記者游宗樺攝）

▲毒蟲將裝有海洛因的夾鏈袋丟棄，企圖毀滅證據。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，42歲的王姓男子與36歲的葉姓男子共乘一輛計程車，在環河西路五段被警方路檢盤查，當警員用警用小電腦輸入王男資料時，發現他竟是毒品通緝犯，於是要求車上2名乘客下車，但2人下車後便拔腿狂奔，往路旁小巷躲避追捕，還一路把身上的毒品丟掉。

▲▼毒蟲搭計程車遇上警方盤查時，因有毒品通緝案在身，一時心虛拔腿狂奔，還將身上的海洛因及針頭丟棄。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方找到一支使用過的針頭。（圖／記者游宗樺攝）

警員見到2人逃跑便上前追趕，把對方當場壓制上銬，但他們仍頑強抵抗，導致有一名員警在逮捕期間左手虎口擦傷，經簡單包紮並無大礙。在進一步詢問後，警方發現2人都是毒品通緝犯，於是帶回新海派出所調查。

▲▼毒蟲搭計程車遇上警方盤查時，因有毒品通緝案在身，一時心虛拔腿狂奔，還將身上的海洛因及針頭丟棄。（圖／記者游宗樺攝）

▲毒蟲跑進百公尺後，被警方當場壓制上銬。（圖／記者游宗樺攝）

警方在現場地面發現被丟棄的三包海洛因，還在牆角找到針頭，犯嫌供稱這些毒品是花約2000元所購得，確切重量有待警方進一步秤量，並對2人進行驗尿，全案訊後將依毒品罪法辦。

▲▼毒蟲搭計程車遇上警方盤查時，因有毒品通緝案在身，一時心虛拔腿狂奔，還將身上的海洛因及針頭丟棄。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲2名毒蟲皆有毒品通緝在身，被警方帶返派出所進行驗尿，全案將依毒品罪嫌法辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

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