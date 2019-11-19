超強der！緝毒不分國界　台、越聯手「破獲190公斤海洛英磚」

▲台、越緝毒機構聯手查獲190公斤海洛英。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄地檢署10月會同海關及檢警、海巡在高雄港70號貨櫃碼頭查扣的一只貨櫃內發現直56塊海洛英磚，接連2次拘提關係人到案後，發現到背後所屬的運毒集團在越南胡志明市承租一間倉庫存放大量海洛英，專案小組立即通報越南反毒單位合作，查獲446塊海洛英磚，總計台、越2地聯手查獲總重190公斤，可供1900萬人次吸食，創下台越聯手手緝毒史上最大宗海洛英毒品案。

高雄地檢署日前接獲情資指出，有運毒集團欲利用貨櫃夾藏方式從越南走私大量海洛因來台，立即指派緝毒專組主任檢察官李宛凌、檢察官王朝弘共同指揮調查局、海巡、警察等機關組成專案小組，過濾上千家廠商後鎖定某環保公司，於2019年10月16日，指揮專案小組，在高雄港70號貨櫃碼頭，開箱查驗該環保公司以進口塑膠廢料進口的貨櫃，當場查獲一級毒品海洛因磚共計56塊（毛重21.322公斤），並在當月底陸續逮捕2名同為姓楊的男子，訊後被法院裁定羈押禁見。

▲▼兩國緝毒機關在倉庫內查獲大量海洛英磚。（圖／記者洪正達翻攝）

檢察官後續進行深入追查後，發現楊姓男子所屬運毒集團，在越南胡志明市承租倉庫存放大批海洛因，並伺機走私至台灣，專案小組透過法務部調查局國際處通報越南海關反走私局，與越南執法機構聯手查緝，2019年10月31日，在上述倉庫查獲第一級毒品海洛因磚446塊（毛重169公斤），總計國內外查獲海洛因毒品502塊，毛重高達190公斤，約可供1900萬人次吸食，為台越合作緝毒史上共同查獲最大宗海洛因毒品案。

台、越於2014年12月簽定《關於麻醉藥品、影響精神物質及先驅化學品管制合作協定》，雙方推展國際緝毒合作、共同打擊毒品犯罪，這次共同破獲鉅量毒品，越南海關反走私局特別發函致謝，全案仍持續擴大追查中。