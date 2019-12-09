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陳玉珍「失控行為」一次看　金門豬、萬安緊抱、被門夾到送急診　

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▲▼國民黨立委陳玉珍曾因「萬安緊抱」博得媒體關注。（合成圖／ETtoday資料照）

▲國民黨立委陳玉珍曾因「萬安緊抱」博得媒體關注。（合成圖／ETtoday資料照）

 政治中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍曾因「金門豬」爭議、「萬安緊抱」引來媒體關注，不少脫序行為經常在網路上引發熱議。近日，陳玉珍與黨內同志赴外交部抗議蘇啓誠案，因推擠導致手指夾傷送醫住院，引起醫界撻伐濫用醫療資源。而過去陳玉珍的驚人之舉，也不只這一件，今年5月國民黨團為杯葛民進黨李進勇人事案霸佔立院主席台，陳玉珍抱緊立委蔣萬安的畫面也掀起討論。

陳玉珍原為國民黨籍，過去曾擔任過3屆金門縣議員，曾因不滿縣黨部提名作業，決定脫黨參選，並於今年立委補選中，以無黨籍候選人身份，贏過呼聲極高的國民黨候選人洪麗萍、無黨籍陳滄江。陳玉珍也於2019年8月恢復國民黨黨籍。

▲▼無黨籍立委陳玉珍不滿遭嗆聲，憤而跳上會議桌與民進黨立委發生肢體衝突。（圖／取自陳玉珍 珍愛金門臉書）

▲陳玉珍不滿遭嗆聲，憤而跳上會議桌與民進黨立委發生肢體衝突。（圖／取自陳玉珍 珍愛金門臉書）

●陳玉珍遭嗆「金門豬」？　反遭綠委打臉自己說的

陳玉珍於4月24日的內政委員會、司法及法制委員會上，抗議民進黨以人數優勢同意李進勇人事案，甚至跳上會議桌，與民進黨立委王定宇等人發生肢體衝突

事後，陳玉珍在臉書發文解釋，當時在吵雜中聽到二位民進黨立委叫囂著「金門豬、滾回中國去」、「妳不是台灣人」，覺得是可忍孰不可忍，才會憤怒跳上桌回嗆。

不過，對於「金門豬」爭議，民進黨團特別召開記者會澄清，以《ETtoday新聞雲》拍攝影片佐證，指「金門豬」三個字是從陳玉珍口中講出來，也呼籲陳玉珍不管是聽錯或是捏造事實，都應給國人一個交代，並向民進黨團道歉。

●陳玉珍環抱蔣萬安　橫躺主席台猛扯麥克風

立法院會5月28日進行中選會主委被提名人李進勇（前雲林縣長）人事同意權案投票。藍營立委一早就霸佔主席台，抗議人事案，蔣萬安等其他立委以肉身趴在主席台上，拖延局面，陳玉珍也爬到主席台上，以側躺之姿環抱蔣萬安近十分多鐘，民進黨立委試圖突破人牆，將場面清空，雙方爆發嚴重的推擠。

▲▼陳玉珍橫躺霸佔主席台環抱蔣萬安。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲陳玉珍橫躺霸佔主席台環抱蔣萬安。（圖／ETtoday攝影中心攝）

事後，陳玉珍受訪表示，抱著蔣萬安時還討論了戰略，「我們從7點多就抱在那裡」，一片混亂中仍有在觀察誰正在發言，要用什麼戰術、手要放在哪才不會被抬走。她大讚，「蔣萬安很勇猛，身體不錯，很帥」，並開玩笑呼籲民眾，可以立志當立法委員，「有機會可以過來抱」。

●陳玉珍稱陸客來金門是「我們去北京中央爭取的」　

陳玉珍12月2日晚間在政論節目《鄭知道了》上，批評總統蔡英文的兩岸政策讓觀光客減少，甚至還脫口而出，大陸觀光客可以來金門，「是我們去北京的中央爭取的」，引來現場來賓議論。

陳玉珍表示，中華人民共和國在我們國家旁邊是一個很巨大的鄰居，難道兩岸要回到像過去一樣「不接觸」、「不談判」、「不妥協」嗎？

現場來賓苦苓反問陳玉珍，「我們每年跟大陸做多少生意？你們金門沒有大陸人來嗎？蔡英文有阻止嗎？」陳玉珍則說，大陸客來金門，「那是我們去跟中央爭取的」，在場來賓聽到陳玉珍稱北京為中央頗為訝異，無奈表示「你把北京當中央啦？」陳玉珍回應，「你不能這樣講，我們去北京的中央爭取不對嗎？」

●陳玉珍夾到手送台大醫　「覺得自己可能不會再醒」

國民黨多名立委12月6日在外交部抗議爆發衝突，導致立委陳玉珍、林奕華2人掛彩，送往台大醫院醫治，國民黨總統候選人韓國瑜也到醫院探視慰問。

▲▼吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供）

▲吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供）

就在探視照片曝光之後，韓國瑜握著陳玉珍被夾受傷的「右手」，但病床旁邊的心電圖也是平的，被各方嘲諷在進行政治演出；此外，醫界也痛批國民黨浪費醫療資源，台大醫院麻醉科醫師石崇志則表示，台大急診即使再滿，只要遇到重症患者，都會全力搶救，而「T開頭」的急診床號就是留給這些患者的，但這樣的風骨已蕩然無存，「急診是因為選情告急，重症是因為權位比較重。」

▲▼ 陳玉珍手被夾真相曝光。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲陳玉珍手被夾真相曝光。（圖／翻攝王定宇臉書）

民進黨立委王定宇也在臉書發出影片，還原陳玉珍手被夾到的經過，從影片中可以看到把陳玉珍的手放進門縫的竟是同黨籍的立委黃昭順。

陳玉珍事後在臉書發文，自己的個性相當倔強，若非萬不得已，絕對不會到醫院去扎針，自己當時已經出現呼吸困難的情況，甚至快要暈厥，才會到急診室接受治療，「我覺得自己好累好累，閉上眼睛，覺得自己可能不會再醒過來……。」

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