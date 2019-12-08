一把200元！她逛夜市買「柑仔店糖果」荷包失血　網曝地雷：秤重的千萬別碰

▲這些柑仔店常見的糖果竟然要200元。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

過去頻頻傳出夜市坑觀光客事件，一名女網友日前逛夜市又發生類似情形，她看到有店家在賣古早味零嘴，便隨手抓了一些漢堡軟糖與果凍條去結帳，怎料對方竟回她「這樣200元」，讓她當下非常驚訝，直呼「是我太久沒買零食，還是被當成觀光客了？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，只見她買了6顆漢堡軟糖、7條果凍條，這些都是雜貨店常見的古早味零嘴，通常單價不會超過10元，沒想到店家卻和她收了200元，於是她發文問其他網友，難道是糖果漲價太多，還是這價格真的不合理？

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▲網友說，秤重的糖果容易秤出來超貴。（圖／翻攝自爆怨公社）



網友稍微算了一下，其實這堆糖果頂多價值100元，「漢堡一個10元，果凍條一條3元，最多90元」、「了不起100吧」、「我小時候漢堡一個5塊，舉例現在一個5-10塊，旁邊的一條1塊，舉例一條5塊，怎看都是貴…」、「果凍條60幾條50元，吃不完還冰著，漢堡那個一個5元，昨天才剛買」、「漢堡超市一個10元，果凍條1包40幾元，有2、30條」、「漢堡我公司一個10元，果凍一包（10支以上）50元。」

原PO透露，這些糖果的價格是秤重算，網友才瞬間恍然大悟，「夜市秤斤兩的糖果千萬不要買！都很貴」、「用秤的超貴，我也被騙過一次」、「我買過8顆沙士糖130…以前跟家人去年貨大街買的，因為已經挑選完給店家秤重，不好意思說不要，只好傻傻付錢，現在學聰明了，沒有標價的千萬不要買，太貴的話就直接拒買」、「跟每年在台中的年貨大街一樣～手抓一把小小包的隨便一秤200超過」、「夜市跟市場一樣，沒問價錢根本不敢直接買。」

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