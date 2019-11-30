素食夜市結合粉絲見面會　25攤素食夜市現人潮

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

一般夜市遇上雨天，大概就會出現人潮稀少、門口羅雀現象，但有一個可看表演又有美食的夜市，即使在下著雨且低溫約17度的天候，依舊出現滿滿的人潮，11月29日週五晚上，台北市內湖區成功路上慈濟內湖聯絡處園區裡，集結全台25攤素食美食的夜市開張，即使天候不佳，依舊出現一攤攤排隊人潮，熱情參與這場「高僧傳粉絲見面會、新素行儀由我開始」盛會。

喬治漢堡、樹巢香椿餅、嵐田湯包、善田油飯、善良肉圓、小米甜甜圈、山本10元壽司、大瑪南洋蔬食、綠霂蔬食餐車、渡邊哲也日式烤麻糬、愿心燒章魚燒、妙緣素食、植福餅、五福軒、蔬囍油飯、痞食維根、珍巧臭豆腐、嘉憶香烤玉米、咖啡杯杯、林針嬤鹹水雞、超素麻辣燙、寶菇燒、蔬漫小姐、樹巢手工糯米捲、古早味素米血糕等等、超優質的素食美食，吸引大台北地區民眾專程到內湖園區嚐鮮。

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下午四點不到，慈濟內湖園區門口站滿著人潮，當一輛橘紅色餐車慢慢駛進園區，大夥淋著雨撐著傘跟著車子跑，等車子停好位子這些人馬上排隊等著購買漢堡，等著漢堡餐車老闆整理就緒開始營業又過了半小時，後面排著隊伍等待購買的人潮已經五六十人了，他們不畏風雨、卻沒有絲毫不耐煩。

五點鐘左右一輛輛由各地前來的夜市胖卡餐車。陸續進入園區，今晚來了25部卡車改裝成餐廚車，每部車裝備廚房用具一應俱全，一到達定點打開車棚，稍作整理馬上就可以開始營業 人潮也漸漸由四面八方接踵而來，進到園區後馬上找到心所屬意的美味素食餐車前排隊，並可順便觀看知名歌仔戲演員孫翠鳳的粉絲見面會的熱情演出。

這次的活動是由大愛台高僧傳節目部，安排邀請由10多輛餐車所組成的全台巡迴流動素食夜市團體，即使活動當晚天候不佳，依舊抵擋不住熱情的捧場粉絲與人潮。