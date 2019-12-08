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這表哥真恐怖！臉書扮女騙2表弟傳裸照　恐嚇外流帶到摩鐵壞壞

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▲▼家長有權使用已故女子臉書帳號。（圖／PEXELS免費圖庫提供）

▲高雄無業男透過社群軟體偽裝女性，騙取表弟拍攝裸照，還帶去開房間拍攝手淫影片。（圖／取自PEXELS免費圖庫）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄無業男阿華（化名）2015年在臉書上偽裝「吳姓女子」，為逞一己性慾，使用「吳女」欺騙表弟小明（化名），要求傳裸照，被小明拒絕，還恐嚇不照做會外流照片。此時，阿華跳出表示，自己可當「中間人」幫忙協調，但竟以「吳女」要求為由，帶小明多次開房間，要求口交、手淫並拍下影片。幾個月後，阿華再度使用同樣手法，性侵小明的胞弟。高雄地院審理後，依強制性交等罪，判他12年有期徒刑。

判決書指出，阿華從2015年起，在臉書上喬裝女性申請帳號「吳女」，將小明帳號加為好友後，傳送網路不明女子照，讓小明誤信這支帳號是女生，再騙取小明的自拍裸照給「吳女」，而小明表示不願再拍攝時，「吳女」便恐嚇將外流裸照，使小明心生恐懼。

阿華此時跳出表示，要當小明與吳女的「中間人」居中協調，不讓照片外流，孰料，從2015年開始到2019年的4月期間，竟要求小明每週拍攝1至2次的裸照給他，更在2017、2018這2年間，以「吳女」要求為由，將小明帶至賓館開房間，替他口交、打手槍並拍成影片，性侵得逞。

阿華在2017年使用相同手法對待小明胞弟，藉由IG帳號暱稱「XX兒」佯裝女性，騙取小明胞弟的裸照，以及逼迫一起赴賓館開房間，拍攝手淫影片，被兄弟檔的父親發現兒子倆行為有異，立即報案。男子分別對小明與其胞弟性侵4年和1年，還脅迫兄弟檔拍攝裸照與自慰影片，偵訊和開庭時阿華坦承犯罪。高雄地院審理後，依強制性交罪等，判阿華12年有期徒刑。


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