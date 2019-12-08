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逛年貨大街！他順手抓9顆巧克力「結帳嚇壞」　網驚：比Costco頂級牛排貴

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逛年貨大街！他順手抓9顆巧克力「結帳嚇壞」（圖／翻攝PTT）

▲網友在賣場內零食攤買了一把造型巧克力。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

在台灣不少賣場和商圈內都會附設「年貨攤」，販賣著各式南北乾貨和零食。就有網友在好奇心驅使之下，拿了9顆巧克力結帳，結果價格超驚人，換算每100克的價錢比頂級牛排還要昂貴，「賣場年貨這種是不是都這麼貴」？

網友8日上午在PTT發文，提到剛剛逛賣場時發現有一攤位在賣年貨，他順手就抓了9顆汽車造型的童趣巧克力，沒想到結帳聽到價格時感到震驚，這小小一包就要144元，「秤完老闆一直問我144（元）你要嗎？感覺我好像買不起一樣！」

根據網友拍下的照片，塑膠外包裝上寫的品名為「7糖果」，售價是100克150元，他買了9顆重量96克，用144元換算，一小顆就要16元。礙於對市面上的行情不懂，他忍不住PO網詢問，「老闆強調是進口的」、「這樣算貴嗎」？

▲▼ 好市多 。（圖／資料照）

▲好市多販售的牛排是許多饕客的最愛。（圖／資料照）

照片貼出，多數網友都覺得不值得這價錢，「買金莎就好了！還有包裝」、「這可以換27顆水餃」、「你買的不是巧克力，而是一次的教育機會」、「其實造型還蠻可愛的啦，送小朋友可能會喜歡」、「這錢我寧願去買有加松露的」、「拿去喝星巴克還有找」。

此外，還有不少人認為小巧克力堪比天價，「100g 150（元）XDD牛肉都沒那麼貴」、「你沒買，老闆激你；你買了，老闆一樣笑你」、「1斤900（元）可以買很好的牛排了」、「1500（元）／公斤，幹嘛不買高檔牛肉」、「全聯賣的美牛，1克約1塊多一些」、「一斤900的糖果你也買得下去？」

記者實際查詢知名美式賣場好市多（Costco）販售的牛肉，庶民食品如里肌肉、牛肋條100克約40元，高級的菲力牛排100克約130元，均比網友年貨大街所買的巧克力便宜。

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