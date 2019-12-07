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心情激動！港警「一哥」鄧炳強天安門看升旗：感受國家強大

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▲香港警務處處長鄧炳強到天安門廣場看升旗儀式。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

▲香港警務處處長鄧炳強到天安門廣場看升旗儀式。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

記者馬叔安／綜合報導

6日訪京的香港警務處處長鄧炳強，7日上午率隊前往天安門廣場觀看升旗儀式，並於儀式結束後首訪表示，自己心情激動。於此之前，他於6日接受了大陸公安部部長趙克志的會見，並將訪問中共中央政法委和國務院港澳辦，會見中央政法委書記郭聲琨和港澳辦主任張曉明，介紹自己和香港的情況。

根據《中新社》，鄧炳強看觀賞完升旗典禮後表示，「今天是我頭一次這麼近距離去看這個升旗典禮，我心情是非常地激動的，看見國家的國旗飄揚，就是感受到國家的強大。」

▲香港警務處處長鄧炳強到天安門廣場看升旗儀式。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

▲香港警務處處長鄧炳強到天安門廣場看升旗儀式。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

根據《中國警察網》，趙克志在會見鄧炳強時表示，香港「修例風波」以來，在特區政府的領導下，香港警隊忠誠履職、恪盡職守，經受了非同尋常的考驗，付出了異常艱辛的努力，為維護香港法治和社會大局穩定、保障廣大市民生命財產安全、捍衛「一國兩制」和國家安全，發揮了中流砥柱的作用。

趙克志表示，中央政府和公安部永遠是香港警隊的堅強後盾，將繼續堅定支持香港警隊嚴正執法，希望香港警隊與大陸公安機關加強協作配合，深化交流合作，共同維護好國家安全和香港社會穩定。

▲大陸公安部部長趙克志在京會見香港警務處處長鄧炳強。（圖／翻攝自《中國警察網》）

▲大陸公安部部長趙克志在京會見香港警務處處長鄧炳強。（圖／翻攝自《中國警察網》）

鄧炳強感謝公安部長期以來對香港警方的大力支持與幫助。他表示，香港警隊將萬眾一心、全力投入止暴制亂工作，盡快恢復香港社會秩序，團結香港社會各界共同努力，守護「一國兩制」和香港繁榮穩定。

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