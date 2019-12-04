聯合創辦人退位交棒　「Google已不再需要嘮叨的父母了」

▲佩奇（左）及布林（右）宣布分別辭去Alphabet執行長與總裁的職務。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合外電報導

20年前，拉里·佩奇（Larry Page）與謝爾蓋·布林（Sergey Brin）創造了Google，隨後於2015年宣布成立Alphabet，作為Google的母公司。如今在Alphabet已名列美國五大科技巨頭之際，佩奇與布林宣佈卸除自身於Alphabet的執行職務，由Google執行長桑德爾·皮查伊（Sundar Pichai）取代佩奇出任Alphabet執行長。

Alphabet於2015年首度以控股公司的形式出現，將Google與不屬於其核心業務的「其它投資」區分開來，如研發自動駕駛汽車的Waymo；致力於生命科學的研究的Verily；研究對抗癌症、衰老相關疾病及延長壽命科技的Calico；欲透過技術解決方案改善城市基礎設施的Sidewalk Labs；及欲透過氣球讓為開發中國家提供廉價且穩定網路連線的Loon等。

佩奇於當時自Google執行長的職位轉任Alphabet執行長，而Google執行長的位置則由皮查伊繼任。而稍早佩奇與布林發布公開信寫道：「Alphabet和Google不再需要兩位CEO和一位總裁。展望未來，桑德爾將同時擔任Google和Alphabet的執行長。」

佩奇與布林宣布分別辭去Alphabet執行長與總裁的職務，布林也不再擔任Alphabet的董事會主席，不過兩者皆將繼續在Alphabet的董事會任職，並保有對企業的投票權，無論有無行政職務，他們都能影響Alphabet的發展方向。他們在公開信中表示，「Google誕生於1998年，如果它是一個人，那就是個21歲的年輕人了，我們也是時候離開管理職位。長期參與公司的日常管理一直是一項巨大的榮幸，但我們相信，現在是時候扮演起一個驕傲的父母，提供建議與關愛，而不再是每天嘮嘮叨叨的了。」

公開信中也強調，這一變化對Google的日常運作幾乎沒有影響。皮查伊說：「我很高興Alphabet能持續透過科技應對世界上的巨大挑戰。我期待在新的職位上繼續與拉里和謝爾蓋一起工作。多虧了他們，我們才有了長遠的使命、價值觀及重視協作與探索的企業文化，這是我們將延續下去的基石。」

▼Google執行長皮查伊漸漸以Google公眾形象出現。（圖／路透）

乍聽之下，這項消息對Google未來發展來說相當令人震驚，但對於那些自2015年起便追隨著佩奇與布林的人來說，這一轉變並不令人驚訝。佩奇與布林很少在公眾場合露面，特別是在公司進行重組後，兩人幾乎從公眾視野中消失，包括面對投資人、產品發布年會或年度I / O開發者大會等。

隨著皮查伊漸漸以Google公眾形象出現，佩奇開始涉足其它事業，如加州Kitty Hawk之類的電動飛機公司等，而布林則完全淡出媒體視線，僅在2017年罕見地在舊金山機場公開露面，以抗議美國總統川普（Donald Trump）早期與移民有關的政策。

在皮查伊的帶領下，Google逐步深入人們的日常生活，除了在人工智慧及雲端運算方面的巨額投資外，他也監督了Pixel品牌的推出及Google在其它硬體產品方面的努力。自Alphabet創建以來，該公司的股價及營收都增加了一倍以上。不過即便如此，過去4年來仍是Google歷史上爭議最大的時期。

近來，監管機構對大型科技公司的審查欲趨嚴格，Google與旗下的YouTube子公司面臨著一系列嚴峻的考驗。除了Google公司內部激進員工組成的改革聯盟外，立法者、激進主義者和監管機構都試圖對Google進行進一步審查。為此，皮查伊已然成為Google努力克服這些風暴的代名詞，其引人注目的事件包括：解僱公開表達「性別成見」的工程師達莫爾（James Damore）、參與美國國防部無人機計畫及向中國大陸市場推出搜尋引擎產品等。

皮查伊作為Google的大眾形象已久，並以其以其工程背景及普遍的討人喜歡而聞名，這鞏固了其於這間大公司的領導地位。皮查伊在聲明中說：「我很高興Alphabet能持續透過科技應對世界上的巨大挑戰。我期待在新的職位上繼續與拉里和謝爾蓋一起工作。多虧了他們，我們才有了長遠的使命、價值觀及重視協作與探索的企業文化，這是我們將延續下去的基石。」

▼Alphabet於2015年成立，成為Google母公司。（圖／路透）

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