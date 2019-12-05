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Pixel手機螢幕傳出現不明字母、字串　影響範圍遍及3代機款

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▲▼Google Pixel 4。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google Pixel 4。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

Google Pixel系列手機外型簡約有質感，軟硬體整合表現優異，卻偶爾會傳出一些令人困惑的Bug。稍早有網友在Reddit反映，其於更新至Android 10的Pixel 2 XL手機螢幕上發現一個無法消除的英文字母。

事實上，早在Pixel 4系列機款推出時，YouTube頻道「LinusTechTips」就曾在評測影片上反映過此問題，當時該名YouTuber的Pixel 4手機螢幕上無預警地出現一串「4202-2955 Atlantic Avenue」字樣，重新開機後才恢復正常。這支影片於10月21日釋出，當時許多人認為此狀況僅為個案，不過近日這個災情似乎有了新的受害者。

▼YouTube頻道「LinusTechTips」的Pixel 4評測影片中曾反映過此問題。（圖／翻攝自YouTube／LinusTechTips）

▲▼Pixel手機螢幕傳出現不明字母、字串。（圖／翻攝自YouTube／LinusTechTips）

據Reddit上的討論，這個問題無論是在Pixel 2 XL或在Pixel 3 XL上都曾出現。Reddit原PO指出，在重新開機後，螢幕上的字母便會消失，但一兩周後又會再次出現。科技網站《PiunikaWeb》推測，螢幕上的字串內容應是隨機字母。

▼Pixel手機螢幕因不明原因出現字母烙印，重新開機可短時間內消除。（圖／取自Reddit／SpringCleanMyLife）

▲▼Pixel手機螢幕傳出現不明字母。（圖／Reddit／SpringCleanMyLife）

此問題目前尚未有跡象顯示正在「大量發生」，不過影響範圍卻包括Pixel 2系列手機至Pixel 4系列手機。

先前Pixel 3系列發表時也曾出現令人訝異的螢幕Bug。有不少用戶反映自己的Pixel 3 XL出現「第二片瀏海」，從網友上傳的照片來看，該瀏海與硬體造成的瀏海大小一致，只是它是出現在手機螢幕的左側或右側，相當突兀，且並非單一事件，許多用戶都表示遇到類似狀況。

當時Google是透過軟體更新解決問題，不過此次螢幕字母的情況是否也是Bug則待Google回應。

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