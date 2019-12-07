赴伊朗研究卻遭囚3年！美伊達成「換囚協議」　華裔學者獲釋平安回家

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赴伊朗研究卻遭囚3年！美伊達成「換囚協議」　華裔學者王夕越平安回家

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▲▼華裔美國學者王夕越遭伊朗囚禁,2019年12月7日被釋放。（圖／達志影像／美聯社）

▲華裔美國學者王夕越遭伊朗囚禁，7日終於被釋放。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

華裔美籍學者王夕越（Xiyue Wang）2016年8月因為「間諜罪」的罪名，遭到伊朗囚禁，至今已超過3年。不過，美國總統川普（Donald Trump）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7日透過秘書室表示，王夕越已經被釋放，感謝瑞士的協助，政府將繼續努力，盡力將遭不公平囚禁的美國人帶回。

白宮新聞秘書辦公室7日發表消息指出，王夕越是普林斯頓大學的研究生，2016年起遭到伊朗依「間諜罪」的罪名判刑，此後遭到關押超過3年，目前已被釋放，正在返回美國的途中。

新聞秘書室說明，非常感謝瑞士協助談判，促成王夕越的釋放，政府將繼續努力，盡力將在國外遭到不公平囚禁的美國人帶回。此外，這次釋放王夕越的協議中，一名被美國監禁的伊朗教授索萊曼尼也得到了釋放。

此外，伊朗外交部長札里夫（Mohammad Javad Zarif）7日也在Twitter上貼文稱，恭喜索萊曼尼教授、王夕越先生即將回到家人的身邊，也非常感謝參與協議的國家，尤其是瑞士政府。

王夕越是普林斯頓大學的研究生，2016年8月前往伊朗研究論文，卻被伊朗政府指控「以研究做為掩護從事間諜活動」，遭到當地法院判處10年有期徒刑。事件發生後，美國官員、普林斯頓大學都對此表達關切。

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