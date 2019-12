赴伊朗研究卻遭囚3年！美伊達成「換囚協議」　華裔學者獲釋平安回家

▲華裔美國學者王夕越遭伊朗囚禁,7日終於被釋放。(圖/達志影像/美聯社)



記者柯振中/綜合報導

華裔美籍學者王夕越(Xiyue Wang)2016年8月因為「間諜罪」的罪名,遭到伊朗囚禁,至今已超過3年。不過,美國總統川普(Donald Trump)、國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)7日透過秘書室表示,王夕越已經被釋放,感謝瑞士的協助,政府將繼續努力,盡力將遭不公平囚禁的美國人帶回。

白宮新聞秘書辦公室7日發表消息指出,王夕越是普林斯頓大學的研究生,2016年起遭到伊朗依「間諜罪」的罪名判刑,此後遭到關押超過3年,目前已被釋放,正在返回美國的途中。

新聞秘書室說明,非常感謝瑞士協助談判,促成王夕越的釋放,政府將繼續努力,盡力將在國外遭到不公平囚禁的美國人帶回。此外,這次釋放王夕越的協議中,一名被美國監禁的伊朗教授索萊曼尼也得到了釋放。

此外,伊朗外交部長札里夫(Mohammad Javad Zarif)7日也在Twitter上貼文稱,恭喜索萊曼尼教授、王夕越先生即將回到家人的身邊,也非常感謝參與協議的國家,尤其是瑞士政府。

王夕越是普林斯頓大學的研究生,2016年8月前往伊朗研究論文,卻被伊朗政府指控「以研究做為掩護從事間諜活動」,遭到當地法院判處10年有期徒刑。事件發生後,美國官員、普林斯頓大學都對此表達關切。

Glad that Professor Massoud Soleimani and Mr. Xiyue Wang will be joining their families shortly. Many thanks to all engaged, particularly the Swiss government. pic.twitter.com/1TeZUL0CDG