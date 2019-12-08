「屠宰後75天解凍上市」專家揭雞肉進口5關卡...口感鮮度差

▲國產雞肉合格標誌。（圖／防檢局提供）



記者許展溢／台北報導

養雞產業及民眾質疑國產雞肉與進口雞肉保存期限差異過大，有不公平競爭之嫌，要求政府協助解決，衛福部食藥署12月起，已在各大賣場試辦「自主標示」進口雞肉屠宰日期。防檢局也為此說明國產雞肉和進口雞肉差異，並指出進口雞肉因長途運送等關卡，屠宰後約75天才能解凍上市，口感及鮮度都會受影響。

防檢局表示，我國家禽產業概分為陸禽（如白肉雞及土雞）、水禽（如鴨及鵝）及禽蛋產業（如雞蛋及鴨蛋），每年生產的陸禽及水禽約3.2億隻，蛋雞約1800萬隻，經獸醫師檢查健康無虞的雞隻才能進行屠宰，通過屠宰衛生檢查獸醫師檢查者，會在外包裝張貼合格標誌，消費者掃瞄外包裝上QR-code即可溯源查詢雞肉屠宰日期、來源屠宰場及畜牧場等資料。

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▲防檢局指出，衛福部在12月起已鼓勵業者試辦進口雞肉標示屠宰日期。（圖／防檢局提供）



防檢局指出，國人每年禽肉消費量約33.5公斤，經統計106年及107年國人雞肉年消費總量分別為56萬公噸（進口量佔28%）及60萬公噸（進口量佔35%），年生產量及進口量均增加，顯示消費需求有增無減。

防檢局進一步說明，國外進口的雞肉以冷凍為主，統計107年11月至108年10月，進口量約21萬公噸，主要來自美國及加拿大。而民眾吃到的進口雞肉，實際上有5大程序，首先是在輸出國屠宰後2至3個月輸入我國（佔65%），其餘為3個月以上。

防檢局表示，進口後接著要儲存在冷凍庫，後續進行解凍、分包裝、再運送至市場販售至少需要15至30天以上，且應依食品安全衛生規定予以標示（含產地），如是解凍肉品則應標示「解凍肉」等資訊，因此消費者購買的進口解凍雞肉通常是在屠宰後至少75天以上，進口雞肉經過冰凍、解凍等程序，難免影響其口感及鮮度。

▲防檢局強調，國產雞肉在48至72小時內以生鮮冷藏方式運送至市面販售，除新鮮口感也佳。（圖／防檢局提供）



對比進口雞肉，防檢局強調，市售國產雞肉經獸醫師屠宰衛生檢查合格，且在48至72小時內以生鮮冷藏方式運送至市面販售，新鮮美味口感佳，值得消費大眾多多採購。

另外，防檢局提到，衛福部在12月起已鼓勵業者試辦進口雞肉標示屠宰日期，消費者可在資訊透明下決定選購國產或進口雞肉。進口雞肉雖有農委會及衛福部的源頭管理及邊境把關，但因長途運送，多於屠宰後約75天才解凍上市販售，相較於國產雞肉，缺少新鮮及口感上的優勢，防檢局鼓勵民眾多採購衛生、安全、營養及美味的國產新鮮雞肉。