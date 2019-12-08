　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「屠宰後75天解凍上市」專家揭雞肉進口5關卡...口感鮮度差

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國產雞肉合格標誌。（圖／防檢局提供）

▲國產雞肉合格標誌。（圖／防檢局提供）

記者許展溢／台北報導

養雞產業及民眾質疑國產雞肉與進口雞肉保存期限差異過大，有不公平競爭之嫌，要求政府協助解決，衛福部食藥署12月起，已在各大賣場試辦「自主標示」進口雞肉屠宰日期。防檢局也為此說明國產雞肉和進口雞肉差異，並指出進口雞肉因長途運送等關卡，屠宰後約75天才能解凍上市，口感及鮮度都會受影響。

防檢局表示，我國家禽產業概分為陸禽（如白肉雞及土雞）、水禽（如鴨及鵝）及禽蛋產業（如雞蛋及鴨蛋），每年生產的陸禽及水禽約3.2億隻，蛋雞約1800萬隻，經獸醫師檢查健康無虞的雞隻才能進行屠宰，通過屠宰衛生檢查獸醫師檢查者，會在外包裝張貼合格標誌，消費者掃瞄外包裝上QR-code即可溯源查詢雞肉屠宰日期、來源屠宰場及畜牧場等資料。

請繼續往下閱讀...

▲▼國產雞肉合格標誌。（圖／防檢局提供）

▲防檢局指出，衛福部在12月起已鼓勵業者試辦進口雞肉標示屠宰日期。（圖／防檢局提供）

防檢局指出，國人每年禽肉消費量約33.5公斤，經統計106年及107年國人雞肉年消費總量分別為56萬公噸（進口量佔28%）及60萬公噸（進口量佔35%），年生產量及進口量均增加，顯示消費需求有增無減。

防檢局進一步說明，國外進口的雞肉以冷凍為主，統計107年11月至108年10月，進口量約21萬公噸，主要來自美國及加拿大。而民眾吃到的進口雞肉，實際上有5大程序，首先是在輸出國屠宰後2至3個月輸入我國（佔65%），其餘為3個月以上。

防檢局表示，進口後接著要儲存在冷凍庫，後續進行解凍、分包裝、再運送至市場販售至少需要15至30天以上，且應依食品安全衛生規定予以標示（含產地），如是解凍肉品則應標示「解凍肉」等資訊，因此消費者購買的進口解凍雞肉通常是在屠宰後至少75天以上，進口雞肉經過冰凍、解凍等程序，難免影響其口感及鮮度。

▲▼國產雞肉合格標誌。（圖／防檢局提供）

▲防檢局強調，國產雞肉在48至72小時內以生鮮冷藏方式運送至市面販售，除新鮮口感也佳。（圖／防檢局提供）

對比進口雞肉，防檢局強調，市售國產雞肉經獸醫師屠宰衛生檢查合格，且在48至72小時內以生鮮冷藏方式運送至市面販售，新鮮美味口感佳，值得消費大眾多多採購。

另外，防檢局提到，衛福部在12月起已鼓勵業者試辦進口雞肉標示屠宰日期，消費者可在資訊透明下決定選購國產或進口雞肉。進口雞肉雖有農委會及衛福部的源頭管理及邊境把關，但因長途運送，多於屠宰後約75天才解凍上市販售，相較於國產雞肉，缺少新鮮及口感上的優勢，防檢局鼓勵民眾多採購衛生、安全、營養及美味的國產新鮮雞肉。

ET快訊
12星座2020財運Top1貴人超多！唐綺陽點「這星座」倒數
「極品三寶」違停堵車18小時　男怒送「套套」：不想再有一個你
米砂沉寂1個月IG發文反擊！「阿乃透露3人秘密給媒體」：事情
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「屠宰後75天解凍上市」專家揭雞肉進口5關卡...口感鮮度差

冷空氣升級首波強烈冷氣團今晨8.6度急凍　低溫特報擴大11縣市晚間再探10度

愛批評的人眼裡都是負面事物！4招建立「過濾網」防護裹著糖衣的攻擊

百貨公司「內用禁供免洗餐具」　8縣市2020年元旦正式實施

5縣市「下探10度」低溫特報！雙北2天29人猝死

金石堂30天連收2家！30年天母老店：封存溫度及記憶　僅剩35間

實在罕見！　台南「痛車」機車迎親大隊迎娶美嬌娘超吸睛

15元沙拉吐司是「美乃滋＋吐司」　老闆收1星負評傻眼：草莓吐司有整顆草莓？

低溫暴探！5縣市「亮燈警戒」...體感10°C↓急凍　下波報到時間曝：又下雨

心裡一陣毛！台南妹搭區間...詭異男「幹嘛攻擊我」秒肘擊正臉　她爆淚陰影重

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

謝和弦老婆PO超音波照驚爆懷孕　阿扣交保後...FB貼出「女生影片」

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

吳亦凡「真實體重」曝光！　一看數字傻了...轉眼和潘瑋柏繼續吃ＸＤ

陳意涵「清理螃蟹」嚇到大叫　一句「拿去放生好了」老公傻眼ＸＤ

「屠宰後75天解凍上市」專家揭雞肉進口5關卡...口感鮮度差

冷空氣升級首波強烈冷氣團今晨8.6度急凍　低溫特報擴大11縣市晚間再探10度

愛批評的人眼裡都是負面事物！4招建立「過濾網」防護裹著糖衣的攻擊

百貨公司「內用禁供免洗餐具」　8縣市2020年元旦正式實施

5縣市「下探10度」低溫特報！雙北2天29人猝死

金石堂30天連收2家！30年天母老店：封存溫度及記憶　僅剩35間

實在罕見！　台南「痛車」機車迎親大隊迎娶美嬌娘超吸睛

15元沙拉吐司是「美乃滋＋吐司」　老闆收1星負評傻眼：草莓吐司有整顆草莓？

低溫暴探！5縣市「亮燈警戒」...體感10°C↓急凍　下波報到時間曝：又下雨

心裡一陣毛！台南妹搭區間...詭異男「幹嘛攻擊我」秒肘擊正臉　她爆淚陰影重

獨／恍神衝過臨檢站...警開9槍+上銬毆打　酒駕房仲喊冤：沒必要射死我吧！

比噴香水更勾人！韓妞打造「自然飄香」的3個小心機　

吳怡霈尾牙禮服「上中下全開」！　胸下到骨盆挖2洞…黃豪平：不知要看哪

機車撞警車「警妹求鳴笛影像」　騎士昏迷4天控：警車突衝出完全沒聲音燈光

零利率時代理財術！　定存族靠3妙招不怕錢被悄悄偷走

水煮效果100%！專家推「10元庶民食物」營養爆表　網讚：都用來減肥

「屠宰後75天解凍上市」專家揭雞肉進口5關卡...口感鮮度差

專訪／劉以豪激吻滾床超Man！劉奕兒：放心把自己交給他　

360度楓紅全景！日本第一高空彈跳　挑戰透明景觀玻璃窗

卡地亞經典紅盒化為精緻配件　傳承世家美學工藝

生活熱門新聞

5縣市低溫警戒！體感10°C↓急凍　下波時間曝

15元沙拉吐司　老闆收到負評傻眼

冷空氣升級首波強烈冷氣團　低溫特報擴大11縣市

買100萬儲蓄險綁6年　期滿卻只值103萬

新娘房狹如摸乳巷！新人：明要訂婚了

怕冷穿褲襪！台南哥黑色美腿驚呆網

5縣市下探低溫10度！雙北2天29人猝死

台南痛車機車迎親超吸睛

搭區間一陣毛！台南妹突遭肘擊正臉

每位家長繳2.4萬裝全校冷氣！　她氣炸：根本獅子大開口

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

南部媽暖訂寶可夢頭套　林口兒試戴網笑炸

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

百貨禁免洗餐具　8縣市元旦上路

更多熱門

相關新聞

糖尿病藥傳含致癌物　食藥署列44款風險品項

糖尿病藥傳含致癌物　食藥署列44款風險品項

國際藥品驗出NDMA事件頻傳，繼高血壓藥、胃藥後，新加坡又公布3款糖尿病二甲雙胍（metformin）含微量致癌不純物。食藥署表示，因應國際風險頻傳，已參考國際標準，篩選44項可能具NDMA風險成分，要求自主檢測，12月5日更訂出「鎖關」政策，進口藥品只要未提交檢驗報告，就不得輸入。

國際糖尿病藥傳致癌物　醫：別停藥

國際糖尿病藥傳致癌物　醫：別停藥

糖尿病藥傳含致癌物　食藥署令清查

糖尿病藥傳含致癌物　食藥署令清查

增加漁船10%漁獲量！專家首提供鎖管預報

增加漁船10%漁獲量！專家首提供鎖管預報

抽筋是「缺鈣」？專家點出6原因

抽筋是「缺鈣」？專家點出6原因

關鍵字：

進口雞肉國產雞肉農委會防檢局自主標示屠宰日期食藥署

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

那對夫妻「第2胎流掉了」！Kim心痛：也許他還沒準備好

夾到手躺急診！藍營擠台大病房　陳玉珍回應了

飢餓哥聽不懂英文　竟將英語妹「斬首開腦配飯吃」

12星座2020財運！唐綺陽：水瓶倒數第2倒楣犯小人

謝和弦私人臉書顯示「單身」！預告今晚台中正常演出

米砂沉寂1個月IG發文反擊！阿乃透露3人秘密給媒體

Hold住姐崩潰曝近況照！

快訊／陳小春宣布應采兒懷第二胎

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

5縣市低溫警戒！體感10°C↓急凍　下波時間曝

哪國低調卻超強　網一致推爆2國

一尋獲女屍骨狂風起　焚燒冥紙浮現人臉

15元沙拉吐司　老闆收到負評傻眼

張書豪首回應「PO歐陽妮妮性感影片」原因：懂的人就會懂

更多

最夯影音

更多
高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」
周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

謝和弦老婆PO超音波照驚爆懷孕　阿扣交保後...FB貼出「女生影片」

謝和弦老婆PO超音波照驚爆懷孕　阿扣交保後...FB貼出「女生影片」

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面