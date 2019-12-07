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台南女僕咖啡店長裝針孔偷拍　檢警查無記憶卡…他逃過一劫

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▲台南1家女僕咖啡店李姓店長，疑似透過行動電源針孔攝影機偷窺員工如廁更衣，遭員工提告，檢方以未查獲記憶卡或雲端記錄，無法證明有偷窺行為，裁以不起訴處分。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲台南1家女僕咖啡店李姓店長，疑似透過行動電源針孔攝影機偷窺員工如廁更衣，遭員工提告，檢方以未查獲記憶卡或雲端記錄，無法證明有偷窺行為，裁以不起訴處分。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者林悅／台南報導

台南1家女僕咖啡店李姓店長，疑似透過行動電源針孔攝影機偷窺員工如廁更衣，遭員工提告，檢方以未查獲記憶卡或雲端記錄，無法證明有偷窺行為，將李男裁以不起訴處分，有網友將全案PO於臉書，表示也有4名前員工向其聯繫，表明自己也疑似遭到偷拍，受害時間長達9個月，更有受害人身心受創就醫。

PO文網友指出5名員工一同對店長提告，但此針孔可直接使用App監看，無須安裝記憶卡，雖有偷拍意圖及放置行為，卻因沒有影片留存的實證，刑事提告結果不起訴，受害人為此感到遺憾和無奈，因不希望未來再有女性受害，想提醒所有女性、男性朋友在工作時務必多家留意周遭任何的人事物，不論是陌生的行動電源、充電器、延長線、衣架、掛鉤都可能是偷拍工具，請大家多加小心。

據了解，李男經營的咖啡廳2樓空間除供VIP客人使用，另設有烹製餐點的廚房及廁所改裝的更衣室，供員工做為更衣室，員工如需手機充電也多會放在更衣室內或是廚房。

▲台南1家女僕咖啡店李姓店長，疑似透過行動電源針孔攝影機偷窺員工如廁更衣，遭員工提告，檢方以未查獲記憶卡或雲端記錄，無法證明有偷窺行為，裁以不起訴處分。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

2017年遷店後，李男時常假借上廁所、充電等名義，將行動電源外觀的針孔攝影機放在更衣室內的層架上，並將鏡頭對準更衣室裡的化妝鏡。2019年4月，1名女員工陪李男至日本洽公充當翻譯，意外發現李男的針孔攝影機，雖沒發現記憶卡，但強烈懷疑李男長期透過遠端監視功能偷窺員工如廁、更衣，返台報警提告妨害秘密罪嫌，而後續有4名離職同事站出來提告。

其中1名受害人表示，從2012年開始在台南市這家女僕咖啡廳服務，店長李男常藉口充電，將行動電源放到店內，一處由廁所改建的更衣室內，由於店內插座有限，員工也多會將手機、行動電源等，放在更衣室或是廚房充電，無人發覺異狀。

2019年4月，李男因不諳日文偕同她赴日洽公，赴日期間，李男藉口房內插座不夠用，把行動電源放到廁所內，並以「行充接觸不良，已喬好角度」為由，叮囑受害人勿移動，翌日晚間李男也如法炮製。

▲台南1家女僕咖啡店李姓店長，疑似透過行動電源針孔攝影機偷窺員工如廁更衣，遭員工提告，檢方以未查獲記憶卡或雲端記錄，無法證明有偷窺行為，裁以不起訴處分。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

受害人感到可疑，即上網查詢該牌行動電源，未料竟跳出針孔攝影機的內容，比照外型更與李男的行動電源如出一轍，驚懼之餘不敢聲張，等回到台灣即離職並報案。據了解，該牌行動電源外觀之針孔攝影機可於日、夜間錄影，可連續錄影15小時，並能同步透過手機監視。

李男東窗事發，連忙向受害人哭訴道歉，坦承偷拍行徑並稱會負法律責任，事後也透過律師與受害人商談和解，但全案經檢警調查，該行動電源雖有攝錄功能，但查無記憶卡，沒有偷拍證據，李男也有可能利用APP連線觀看「實境秀」，但沒留存檔案。

李男檢方調查時，李男辯稱出於好奇，想監看不特定人士而放置，雖有偷拍想法但沒去看，強調該工具錄影功能不全有雜訊，且廁所關上門即收不到訊號等，檢方最後因查無極證據，依法裁處不起訴處分。

司法人士指出，刑事訴訟法規定，需依積極證據認定犯罪事實，如沒有錄影、圖片為證，且被告不承認偷窺，無法構成刑法妨害秘密罪的要件，但如果能證實當事人有使用監看軟體的記錄，就可以證明有侵害隱私權，可依民法195條請求賠償。

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