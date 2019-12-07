綠委曝馬英九接見中共政委不只一位　馬辦：炒作、無聊

▲馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

陸軍退將羅文山擔任中華黃埔四海同心會會長期間，涉嫌收受中國大陸政協委員許智明千萬元政治獻金，遭到判刑二年半。民進黨立委王定宇則揭露，前總統馬英九不只接見一位中共政委，他解讀「代表國民黨總統大選違法收（無論直接或間接）中共政協的海外政治獻金」。對此，前總統馬英九辦公室則回應，「民進黨炒作見了那些有所謂政協背景的人，請問意義是什麼？」只有兩個字：「無聊」。

根據四海同心會官網，羅文山在2008年12月23日帶著許智明等人進入總統府，馬英九接見並與其合照，不避諱許智明具中國大陸政協委員身分的敏感性。對於總統蔡英文指這代表中國大陸對台滲透無所不在，馬辦回應表示，蔡英文及民進黨以「羅文山案」作文章，以指證「滲透無所不在」，「再度代表民進黨執政無能」，「抹紅」才是其一貫的選舉伎倆。

馬辦指出，馬英九任內不僅兩岸關係和平，更維護國家主權，八年來事實已證明，民進黨不斷誣指的「賣台」從不存在，蔡英文說「滲透無所不在」，根本邏輯錯亂，不知所云。按此邏輯，「蔡總統是否好好調查一下內政部長徐國勇，為何接見大陸政協委員管浩鳴，是不是被滲透了？」

而馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，馬英九連中共最高領導人都見過面了，在八年執政期間，兩岸關係和平、穩定，中華民國主權沒有絲毫受損，連宋楚瑜今天都讚譽有加。「民進黨炒作見了那些有所謂政協背景的人，請問意義是什麼？」只有兩個字：「無聊」。

馬辦強調，馬英九所收受政治獻金，均依法據實向監察院申報，屬於政府公開資訊；馬英九任內的接見也都有紀錄在案，從未涉違法情事，絕對經得起檢驗。外界若有質疑，歡迎檢舉告發，讓司法檢視。透過媒體放話惡意抹紅抹黑，將自負法律責任。

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