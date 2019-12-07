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馬英九親自接見中共政委合照曝光！　王定宇發現新疑點「不只一位」

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▲▼馬英九總統府接見中共政委。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲馬英九總統府接見中共政委。（圖／翻攝王定宇臉書）

政治中心／綜合報導

陸軍退將羅文山擔任中華黃埔四海同心會會長期間，涉嫌收受中國大陸政協委員許智明千萬元政治獻金，協助前總統馬英九競選2008年總統，馬英九接見大陸政協委員的照片也隨之曝光。對此，民進黨立委王定宇7日發現，馬英九不只接見一位中共政委，「代表國民黨總統大選違法收（無論直接或間接）中共政協的海外政治獻金」。

根據四海同心會官網，羅文山在2008年12月23日帶著許智明等人進入總統府，馬英九接見並與其合照，不避諱許智明具中國大陸政協委員身分的敏感性。馬英九辦公室回應，馬英九兩次競選總統所收受政治獻金，均據實向監察院申報，屬政府公開資訊，任何人如有質疑，都可上網查詢。

對此，王定宇透過臉書表示，這份羅文山的判決書，其實已經揭露國民黨中常委、退役中將羅文山向中共政協許智明要錢，中共政協委員許智明還指定用途拿來為國民黨和馬英九刊競選廣告，然後還要求安排見馬英九，「結果馬英九親自接待了中共政協委員。（判決書有刊載）」

王定宇發現，在接見相片中，竟然意外地揭露更驚人的事情，馬英九左側大家以為是陪賓的女性，她是黃紫玉，也是中共政協委員，黃紫玉還有另外一個重要的身份就是「中國和平統一促進會」的理事，而這個組織的會長，就是中國人大政協主席汪洋，也是負責對台滲透的中共首腦之一。

王定宇指出，這份判決書確定兩件事，「第一，國民黨總統大選違法收（無論直接或間接）中共政協的海外政治獻金；第二，還把中共政協帶進總統府表達感謝意。」他質問，「馬英九和當時的府方秘書長、副秘書長敢說不知道這個捐款嗎？」

另外，針對馬英九於總統府接見中共政委，總統蔡英文7日受訪時表示，這說明幾件事情，中國大陸對於台灣的滲透其實是無所不在，不能夠全然不慎防，能夠公然進入總統府這件事情，確實要做一個警惕，「不能毫不慎防的讓中國大陸的人員隨意進出總統府，確實是不好的事情。」

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