馬英九重砲轟擊泰簽問題「喪權辱國」　狠批蔡英文不配談護主權

▲前總統馬英九7日為黨籍提名立委參選人萬美玲站台時痛批泰簽問題是喪權辱國。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

馬英九前總統7日為桃園市第四選區國民黨籍提名參選人萬美玲站台助選，他致詞時抨擊蔡英文政府的非核家園能源問題是「政府作不到、百姓吃不消」，處理泰簽問題，台灣給泰國免簽優惠，對方居然要我們提財力證明，台灣還給補助，根本是喪權辱國，蔡政府應該要力爭泰國免簽，做不到就不配談護主權。

馬英九上午為萬美玲桃園競選總部站台助選，誇讚萬美玲有「賈靜雯第二」稱號，不只人漂亮且做事認真、待人誠懇也很認真服務「人美心更美」，擔任18年議員以來積極認真，但最近有假消息說萬「懶惰第一名」，但查證後發現，質詢次數最多，其實是「勤快第一名」，網友事後已經道歉。

▲馬英九前總統7日為黨籍提名立委參選人萬美玲致贈白蘿蔔，象徵好彩頭順利當選。（圖／記者沈繼昌攝）

馬英九話鋒轉到蔡政府時批評，蔡政府上台三年半，經濟發展亂了套，外銷訂單與出口都在下降，今年經濟成長率要「保二」不太容易，但蔡對外卻說台商回台投資一百多家、總投資額逾七千億元，經濟部次長回覆立委質詢說，目前都是用到國內的錢，此話一出之後「次長就沒在看見過，我很關心他到哪去了」，講真話的人得不到讚許，反而成為被鬥爭對象。

▲馬英九前總統7日為黨籍提名立委參選人萬美玲高呼高票凍蒜。（圖／記者沈繼昌攝）

馬英九也批評蔡政府2025年的非核家園政策，照進度推看來是不可能完成，如果完成，未來電費恐將飆漲，不會是蔡政府說的增加3成，反而是增加到5成，不但增加民生負擔，工商業電費將大幅成長，帶動物價上漲，蔡總統能源政策是「政府辦不到、百姓吃不消」。

馬英九還質疑，蔡政府否定一中各表與九二共識，但九二共識是台灣與大陸達成基本共識，沒有九二共識雙方就沒有互信，他在2015年時在新加坡與中國領導人習近平見面，雙方希望維持海峽和平，雙方遵守九二共識都可以隨時見面談任何問題，但現在沒有了，觀光產值下滑，今年少了70萬人來台，相關產值少了1700億元。

馬英九還說，蔡當選後說要維護台灣主權，有人說少了幾個小國可以省錢，但所謂邦交就是對方承認中華民國是主權國，稱呼我們是中華民國，這不就蔡說的維護中華民國主權嗎，但現在看來不但沒有維護，反而少了7個邦交國，剩下15個，是1912年以來邦交國最少的時候，蔡不但沒有護主權，反而糟蹋主權。

對於近來泰國免簽問題，馬英九認為，泰方要求台灣申請簽證需要提出最近3個月財力證明，為何台灣給泰國免簽，不需要財力證明，還給對方補助，對方卻要求我們要給，這什麼世界？這叫喪權辱國！駐泰代表還將責任推給前朝，拜託蔡英文說要護主權，就要爭取泰國免簽待遇，做不到就不要講護主權，因為她不配。

►「即日起，我退出老化黨。」

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