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游錫堃陪同鄭寶清市場拜票　致贈必勝達摩呼籲用選票護台灣

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▲游錫堃陪同鄭寶清市場拜票

▲游錫堃陪同鄭寶清市場拜票，致贈必勝達摩呼籲用選票護台灣。（圖／鄭寶清競選總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨提名、桃園市第四選區立委參選人鄭寶清，力拚連任，大打政績牌，7日邀請前行政院長游錫堃陪同，到桃園區最大的南門市場拜票。游錫堃說，中國用送中條例對內壓迫、對外滲透，所以滲透到台灣來，台灣在2020大選，比任何都重要，這是台灣的關鍵選戰，呼籲桃園鄉親大家全力支持鄭寶清，繼續支持民進黨。▲游錫堃陪同鄭寶清市場拜票

▲游錫堃陪同鄭寶清市場拜票。（圖／鄭寶清競選總部提供）

鄭寶清對於7日天氣濕冷，游前院長仍透早前來，穿上雨衣陪同他來市場向攤商拜票，並致贈有在屏東過爐火的必勝達摩給他，表示感謝並相信有信心打贏這場選戰。

游錫堃說，中國用送中條例對內壓迫、對外滲透，所以滲透到台灣來，台灣在2020大選，比任何都重要，這是台灣的關鍵選戰，如果讓親中崛起，台灣可能不保，香港年輕人反送中，是因為他們的上一代，沒有做好守護民主的工作，希望我們這一代，做好守護民主的工作，呼籲桃園鄉親大家全力支持鄭寶清，繼續支持民進黨。

鄭寶清表示，停車場法在1991年公布，當時的公共停車場大多依本法進行規劃，但過了27年多，停車空間明顯不夠，像是南門市場這邊，很多鄉親們去買菜，買完菜回來，車子就被拖吊了。因此他積極從中央爭取68億元，要幫桃園興建19座停車場，有效改善停車問題！

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