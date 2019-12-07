他在臉書揪「一注1萬」插賭總統大選　警破選舉賭盤

▲鹽埕警專案小組偵破選舉賭盤案，張嫌被逮捕。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鹽埕分局日前接獲線報，表示有位張姓嫌犯在個人臉書、IG、賴等通訊軟體貼文「明年總統大選現金pk版，有興趣私」、「明年總統大選歡迎詢問」，供不特定人下注簽賭。經一個多月跟監，報請屏東地檢署指揮高屏警調單位破獲張姓、馮姓等2人涉嫌設立賭盤，全案依妨害投票秩序及營利賭博等罪嫌送辦。

▲鹽埕警專案小組偵破選舉賭盤案，白衣為張嫌。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經一個多月的跟監、埋伏等偵查作為，初步掌握具體罪證後，檢察官簽發拘票、屏東地方法院申請搜索票後，於張嫌住處執行搜索，查扣手機、銀行帳簿、記事本等證物，張嫌利用其臉書等通訊限時動態發表總統賭盤貼文，供不特定人下注簽賭。

▲鹽埕警專案小組偵破選舉賭盤案，馮嫌被捕 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

根據了解，26歲的張姓嫌犯是一般上班族，這是他第一次開賭盤，以每注一萬元做標的接受下注。而另一名馮嫌，跟他是朋友，也是上下游關係，專案小另得知馮嫌亦涉嫌重大，專案小組立即報請檢察官簽發拘票，交由專案小組執行拘提、搜索，並於住處查扣手機1支，馮嫌亦利用微信、臉書等通訊軟體設立賭盤供不特定人下注簽賭。兩人訊問後，移請屏東地檢署複訊，檢察官各予2萬元交保，專案小組持續追查是否有其他不法集團參與。