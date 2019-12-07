顏寬恒烏日競總成立　盧秀燕站台懇請支持連任一起對抗空污

▲盧秀燕送上菜頭，祝顏寬恒高票連任。（圖／顏寬恒競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委參選人顏寬恒烏日競選總部7日成立，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中市長盧秀燕等人都出席力挺，盧說，顏寬恒是台中子弟，不是選舉才空降，市政府對抗空污成效稍見成效，顏也有功勞，因此她拜託鄉親繼續支持不可多得的好人才連任，中央地方才能齊心守護台中空氣。

▲顏寬恒烏日競總成立，吸引近3千人到場。

顏寬恒烏日競總成立大會現場，擠進近3千名鄉親，顏清標、盧秀燕、副議長顏莉敏、前立委陳傑儒、郭榮振、市議員吳瓊華、林孟令及10多名烏日現任里長等，齊聚拉抬聲勢。

烏日媳婦盧秀燕致詞表示，顏寬恒是在地人，不是選舉才空降，7年來為地方爭取了數百億元的預算經費，是一位不可多得的立委人選，台中今天天氣晴朗，空氣品質佳，都是顏寬恒在中央力擋中火添增機組，中央準備再增加中火2部機組，她跟顏寬恒每天跟中央對槓，所以要讓顏連任，一起維護台中空氣品質。

顏清標表示，顏寬恒在烏日爭取許多建設，大家有目共睹，但前2次立委選舉，烏日區的票數都不太理想，因此他向鄉親大聲疾呼，從現在開始努力催票，讓顏寬恒在烏日區最少贏2千票，未來在立法院才能夠更大聲，更有力為鄉親爭取建設。

顏寬恒致詞細數他為烏日鄉親爭取的許多建設，包括行政院編列6年6百億治水防洪預算，他就爭取至少44億元，流經烏日的8條河川也都全部整治，現在已很少出現淹水的情形，另外，前市長林佳龍提出要把肉品市場搬遷到烏日，引發鄉親強烈反彈，他與當時的市長候選人盧秀燕等人，就與鄉親一起站出來抗爭，全力阻擋，所以，他絕對是個與鄉親站在一起的理想立委人選。

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