3歲童攀手扶梯一路向上「摔落6m倒臥血泊亡」　母消失1小時畫面曝光

▲孩子抓著扶手往上升。（圖／翻攝自推特／Cedar Posts）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國北卡羅來納州（North Carolina）一處機場9月發生驚悚事故，當時3歲男童考瓦特（Jaiden Cowart）與兩名同樣年幼的手足在手扶梯玩耍，結果他不慎從6公尺的高度摔落在地，倒在血泊中，送醫治療仍傷重不治，孩子們的母親則在附近辦理手續。

《每日郵報》報導，事發地點位在夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport），趁著母親不在現場，考瓦特與2歲、4歲的手足在行李提領處旁邊的手扶梯嬉戲，結果他的衣服被夾住，從高處摔落地面。警方表示，在整整1小時的監視器畫面中，沒有看到母親萊特納（Jiterria Lightner）的身影。

影片可見，考瓦特的手足抓住扶手，她往上升時也把考瓦特向上帶，兩人繼續朝高處移動。根據相關機場報告，一名油漆承包商看見孩子在進行危險動作，立刻上前試圖協助，雖然救到妹妹，卻未能接觸到考瓦特。

考瓦特從6公尺高的地方摔落，倒在血泊中，儘管送往附近的醫院，卻仍於3天後死亡。《ABC新聞》指出，一名機場員工看到男童的頭部嚴重受傷，立刻請求醫療人員協助，四周的乘客不斷要他做點什麼。

事件發生在9月25日，萊特納當時坐在手扶梯約4公尺遠的地方，正在處理手續，要讓孩子回到北卡羅來納州的家，她隨後也被逮捕，面臨3項疏忽照顧兒童的罪名，不過已獲釋。

律師格林（Michael Greene）表示，萊特納要照顧3名孩子，同時安排機場的行程，這種憾事在任何人身上都可能發生，「我會說她沒有虐待兒童的罪行。」